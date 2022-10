Arezzo, riaprono al pubblico i negozi di intimo. Le commesse: "Una vittoria tornare al lavoro"

Alessandro Bindi 29 ottobre 2022 a

a

a

“Una vittoria tornare al lavoro”. Sorridenti ed energiche le 27 commesse dell'intimo da stamani, apriranno alla clientela. La città dà il benvenuto, o meglio il bentornato, ai negozi chiusi da cinque mesi a seguito della vicenda che ha coinvolto l'imprenditore Giorgio Venturini.

Atteso l'assalto delle ragazze e donne aretine, a caccia di lingerie dopo lunghi mesi di astinenza. Questa mattina saranno sei i negozi che alzeranno le saracinesche. Alla galleria Setteponti tra le altre ci saranno Sabrina, Michela, Giovanna e Daysi. Da una settimana hanno lavorato a pieno ritmo per allestire i negozi di Intimissimi, Calzedonia e Tezenis. Al centro commerciale le saracinesche di Calzedonia, così come in centro, si erano abbassate di colpo il 12 maggio. Stessa sorte per le colleghe di Intimissimi, il 21 maggio.

Per tutte sono stati mesi di incertezze e ristrettezze legate alla perdita dello stipendio, all'assenza di ammortizzatori sociali, e all'incertezza di quello che sarebbe potuto accadere. “Per mesi” ricordano Sabrina, Michela, Giovanna e Daysi “abbiamo affrontato giorno dopo giorno una situazione difficile. Ognuna di noi ha la propria famiglia e storia personale. Adesso è finito un incubo e siamo felicissime di essere tornate al lavoro”.

Da lunedì le commesse dell'intimo hanno lavorato per allestire i negozi. Vetrine brillanti, insegne accese, manichini vestiti, scaffali super riforniti di slip, reggiseni, t-shirt, pigiami e tutto quello che ruota intorno all'universo dell'intimo femminile e maschile. “Dopo mesi di stop” dicono le commesse “siamo ripartite con entusiasmo. È stata una settimana impegnativa di allestimento ma siamo ben contente, non ci fa fatica lavorare. Siamo state troppi mesi a casa e sappiamo bene il valore di un'occupazione”.

Stamani le 27 commesse dell'intimo incontreranno l'affezionata clientela. Volti conosciuti di chi da mesi ha perso un punto di riferimento per lo shopping. Non è quindi escluso che si possano creare le file di fronte ai negozi come accade in Corso Italia all’avvio dei saldi estivi o invernali.

A luglio la corsa ai prezzi scontati aveva perso la tradizionale “cartolina” con gli aretini in fila di fronte alle vetrine di Intimissimi e Calzedonia in attesa di entrare per fare acquisti. Ora la svolta e la città si illumina con ben sei insegne accese: quattro in Corso Italia e due al centro commerciale Setteponti.

Il ringraziamento di Sabrina, Giulia, Michela, Stefania, Ermetilda, Elona, Agostina, Marianna, Giulia, Federica, Vanessa, Jessica, Daniela, Simona, Nicole, Gaia, Sara, Giovanna, Nara, Anna Maria, Daysi, Giulia, Martina, Federica, Paola, Alessandra e Letizia, va “ai curatori della società fallita, il Gruppo Calzedonia per la sensibilità dimostrata, e ai legali Giorgio Borri, Alessandra Degl’Innocenti e Roberta Lacarra, che, ci hanno sostenuto anche quando le trattative sembravano bloccate. Con professionalità hanno portato a termine una complessa operazione che ci ha permesso di mantenere l’occupazione e il precedente trattamento economico ma soprattutto di ottenere la garanzia di stabilità del posto di lavoro”.



