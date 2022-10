Arezzo, ucciso 25 anni fa a Napoli a colpi di pistola: chiesto un ergastolo. La moglie ad Arezzo attende giustizia, il delitto davanti a lei

29 ottobre 2022 a

Le ammazzarono il marito davanti agli occhi. Gli spararono alla testa. I coniugi erano in motorino e all’improvviso un altro scooter con due persone si affiancò: il killer, seduto dietro, tirò fuori la pistola e fece fuoco. Fu un’esecuzione. Spietata. La donna sentì la vampata di calore poi vide scorrere il sangue sull’asfalto. Il delitto risale al 2 marzo 1997 ed è rimasto impunito per venticinque anni ma ora, grazie alle rivelazioni di due pentiti, la giustizia fa saldare i conti in sospeso e la vedova - che dopo l’omicidio del suo uomo scappò da Napoli per stabilirsi ad Arezzo - può vedere il volto degli assassini.

Due sono collaboratori di giustizia e hanno confessato il fatto di sangue: uno era il mandante, il boss, e l’altro il killer. Sono stati condannati a dieci anni di reclusione, con rito abbreviato, nel 2021. Il terzo imputato nega. Ha scelto il processo con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise di Napoli esponendosi al rischio di una pena pesante. Lunedì scorso il pubblico ministero ha chiesto per lui l’ergastolo, convinto del ruolo che avrebbe ricoperto nel delitto: guidava il ciclomotore dal quale il killer con la pistola Beretta in pugno esplose i proiettili calibro 9x21. La sentenza arriverà il prossimo 2 dicembre.

La moglie dell’uomo ucciso - oggi sessantenne, partenopea di origini ma ormai aretina - è parte civile nel processo dove è rappresentata dall’avvocato Carlo Buricchi, che assiste anche il figlio e che si è associato alla requisitoria del pm. La donna chiede giustizia. Ad Arezzo ha provato a dimenticare quell’imboscata tragica, con dignità e dedizione. Non riportiamo il suo nome per motivi di sicurezza. I due collaboratori di giustizia, 62 e 45 anni, che hanno fatto risolvere il cold case, sono il boss organizzatore del delitto e l’esecutore materiale che quel giorno affrontava il “battesimo di fuoco” per entrare nel nuovo clan camorristico.

Hanno “cantato” dopo tanti anni di silenzio e di indagini a vuoto, autoaccusandosi. Ed hanno rivelato agli inquirenti la presenza di un complice, 45enne, indicato come il conducente dello scooter. Tutti e tre sono stati accusati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’associazione a delinquere di stampo mafioso. Mentre i rei confessi hanno definito le rispettive posizioni davanti al gup e hanno goduto sia della riduzione della pena concessa dal rito che dell’attenuante speciale della collaborazione (10 anni a testa) il presunto complice ha fatto una scelta diversa. Rischia il carcere a vita avendo contro una serie di elementi enunciati dal pm davanti alla Corte, ma si grida innocente.

Secondo la difesa sarebbe stato colpito dagli altri, per rancori personali. Messo in carcere dopo le rivelazioni, è tornato libero. Ora gioca tutte le sue carte e tra circa un mese la parola spetterà ai giudici togati e popolari per il verdetto. La vedova, con fiducia nella giustizia, attende che tutte le tessere del tragico mosaico vengano messe al loro posto.

