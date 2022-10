Montevarchi, scontro nella notte tra furgone e auto che si ribalta: tre feriti

29 ottobre 2022 a

a

a

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte a Montevarchi. I tre uomini, età compresa tra i 52 e i 37 anni, sono stati accompagnati dai mezzi di soccorso in codice giallo all'ospedale valdarnese della Gruccia. Secondo una prima ricostruzione la richiesta di intervento alla centrale dell'emergenza medica è giunta intorno alle 3 del mattino di sabato 29 ottobre. Lo scontro tra un furgone e un'auto che poi si è ribaltata è avvenuto all'incrocio tra via Diaz e via Piave. Intervenute sul luogo dell'incidente l'automedica del Valdarno e le ambulanze della Misericordia della Valdambra e di Pian di Scò. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco.

