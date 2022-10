L'Arezzo riparte. Batte il Città di Castello e allunga in testa

29 ottobre 2022 a

L'Arezzo è ripartito. Con due gol, nella ripresa, dimentica il ko di sette giorni fa e allunga di nuovo in testa alla classifica in attesa delle partite di oggi, domenica 29 ottobre. Gli amaranto vincono contro il Città di Castello dell'ex presidente Piero Mancini. L'Arezzo la sblocca otto minuti dopo l'inizio della ripresa con la rete di Diallo su cross di Settembrini. Al 67' arriva il raddoppio: lancio magistrale di Lazzarini per Convitto che addomestica il pallone entra in area e raddoppia. L'Arezzo spreca anche un calcio di rigore: Settembrini lancia Pattarello che entra in area e viene atterrato da Paparusso che rimedia anche il cartellino rosso. Pattarello calcia, Nannelli para, Pattarello prende la ribattuta ma l'arbitro blocca tutto. L'Arezzo amministra e alla fine porta a casa tre punti pesantissimi.





