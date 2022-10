Arezzo, troppi olivi abbandonati: a Castiglion Fiorentino famiglie adotteranno le piante. Progetto allo studio

Piero Rossi 29 ottobre 2022 a

Milioni di olive stanno cadendo in questi giorni sui teli distesi sotto le piante e in breve diventeranno il prelibato olio di oliva di Castiglion Fiorentino. I frantoi hanno già iniziato a lavorare, secondo il calendario degli ultimi anni che prevede questo anticipo ottobrino, mentre nella tradizione la raccolta delle olive avveniva tra novembre e dicembre, “dopo la fiera al Monte”, si diceva una volta.

Si moltiplicano le iniziative a sostegno di questa coltura che da noi è anche cultura: la visita ai frantoi, domenica 29 la camminata fra gli ulivi organizzata da Comune e Pro Loco. Da qualche anno Castiglioni fa anche parte della associazione delle “Città dell'Olio”, oltre cento in tutta Italia, ed il sindaco Agnelli è coordinatore toscano del sodalizio.

Lodevole l'impegno per sostenere questa tradizione, che da noi ha sempre avuto una valenza economica ed ha inciso sul paesaggio della vallata: i terrazzamenti a olivi hanno sempre incantato il visitatore. Si tratta di un mondo, tuttavia, in grande sofferenza, con crepe che si aprono nel territorio. A Castiglioni, per dire, è rimasto un solo frantoio della decina che esistevano in passato. Lo stesso riguarda le piantagioni, molte ormai abbandonate. “Dei circa centomila olivi che si calcolavano a Castiglioni – ci dice Giuseppe Badini, titolare del frantoio e proprietario di uliveti – forse ne saranno ancora coltivati la metà.

Tra Taragnano e la Pieve saranno almeno cinquemila gli olivi incolti”. I motivi di questo progressivo abbandono sono molteplici, locali e generali. Una volta le colline erano abitate, ogni famiglia coltivava i suoi ulivi e la sua terra. Oggi molti hanno lasciato le loro zone, si lavora in fabbrica o altrove, la coltivazione della terra non è più remunerativa e sta sparendo quella generazione che cercava ancora di far coesistere la nuova attività economica con quella tradizionale. Il territorio è in balia dei cinghiali, che per tutto l'anno danneggiano le coltivazioni – tanto che molti proprietari lasciano i campi incolti – e distruggono i muretti a secco che sorreggevano i terrazzamenti.

I giovani pensano all'ambiente, meno agli ulivi, possedere un uliveto diventa spesso un peso. Il turismo legato all'agricoltura e al territorio, che si è sviluppato molto negli ultimi decenni, potrebbe subire un duro colpo.

“E' innegabile che questo mondo, così prezioso per la nostra cultura e anche per la nostra economia, sia in grande sofferenza – ci dice il sindaco Mario Agnelli – Proprio nei giorni scorsi, come “Città dell'Olio” abbiamo incontrato l'assessore regionale Stefania Saccardi, che ha mostrato grande attenzione al tema. Le cause sono molteplici e spesso derivano da fattori generali ma da parte nostra ci deve essere il massimo sforzo per fare tutto il possibile. Abbiamo parlato di un’iniziativa che in altre zone ha già interessato le cooperative sociali, alle quali sono stati affidati oliveti incolti. Vanno create le condizioni burocratiche ma chissà che in futuro anche giovani famiglie non possano prendere in adozione qualche decina di olivi, coltivarli e procurarsi olio per consumo, e ai proprietari rimarrebbero oliveti curati come in passato”.

