Medioetruria, il Comitato stazione alta velocità chiede incontro al ministro Salvini

La questione Medioetruria potrebbe presto finire sul tavolo del Governo Meloni. Il Comitato che chiede la realizzazione di una stazione dell’alta velocità nell’Aretino ha infatti inviato nei giorni scorsi una lettera a Matteo Salvini, accompagnata dalla richiesta di un incontro per poter portare all’attenzione del neo ministro le proposte, le iniziative e soprattutto l’urgenza di una simile infrastruttura per un territorio che comprende le province di Arezzo, Siena e l’Umbria. Uno scatto in avanti, quello del Comitato Sava, che ha intenzione di consegnare le ormai quasi 5.700 firme (ieri erano per la precisione 5.636) nelle mani del leader della Lega oggi alla guida del dicastero delle Infrastrutture, un ministero direttamente interessato alla richiesta che giunge anche dal mondo economico, come testimoniano le recenti prese di posizione e iniziative delle Camere di commercio di Arezzo-Siena e dell’Umbria. Una campagna, quella che da mesi vede impegnato il Comitato Sava presieduto da Matteo Galli, iniziata con la raccolta firme e che via via ha visto incontri istituzionali e nelle scuole oltre che al volantinaggio nelle piazze e alla stazione ferroviaria di Arezzo. Una richiesta, quella indirizzata al ministro Salvini, che è stata inviata anche a Tiziana Nisini, la parlamentare del Carroccio fresca di rielezione proprio nel collegio aretino, che di recente, mentre ricopriva l’incarico di sottosegretario al welfare, ha avuto modo di incontrare e conoscere le proposte del Comitato. Ma non c’è solo il Governo tra i destinatari delle lettere e delle richieste di incontro inviate da Matteo Galli, Domenico Alberti e dagli altri volontari che chiedono la realizzazione di uno scalo ferroviario per l’alta velocità alle porte di Arezzo. Una missiva dove si illustrano i contenuti della mobilitazione del Comitato, è stata infatti inviata anche ad Anna Ascani, la parlamentare del Pd originaria di Città di Castello che attualmente ricopre l’incarico di vicepresidente della Camera. Da Roma è arrivata una prima risposta, per la data dell’incontro bisognerà però ancora attendere. Una sensibilizzazione delle istituzioni al tema Medioetruria che prosegue anche a livello locale. Nei prossimi giorni è infatti in agenda un confronto degli esponenti del Comitato con il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, mentre Galli e Alberti sono in attesa di sapere quando, quasi sicuramente nel mese di novembre, potranno portare all’attenzione dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli le conclusioni dello studio, commissionato dallo stesso Comitato ed elaborato dall’ingegner Andrea Spinosa per CityRailways che indica nel sito di Rigutino quello più indicato per la realizzazione della stazione dell’alta velocità. Punti di forza sono quelli rappresentanti dai numeri del potenziale bacino d’utenza e dello scambio ferro-ferro, con le due linee - lenta e direttissima - che in questo luogo corrono parallele a poche decine di metri di distanza l’una dall’altra. Se il Comitato punta su Rigutino, restano forti le ambizioni di Creti-Farneta nel Cortonese e di Montallese-Tre Berte in provincia di Siena. Sono le ipotesi di localizzazione che per i prossimi sei mesi saranno sotto la lente del tavolo tecnico - istituito dopo la firma del protocollo d’intesa tra Ministero, Regioni Toscana e Umbria e Rfi - chiamato a individuare il sito più indicato ad ospitare un nuovo scalo ferroviario lungo la linea Firenze-Roma.

