Arezzo, telecamere e nuova illuminazione. Più sicura l'area del Vingone

Il Comune illumina e blinda la ciclabile e il percorso pedonale lungo il torrente Vingone. Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di illuminazione e di videosorveglianza nell'area verde limitrofa al torrente Vingone tra Largo 2 giugno e via Vittorio Veneto. L'intervento da 32 mila euro consentirà di installare quattro telecamere di videosorveglianza che saranno collegate con la centrale della Polizia municipale e l'installazione di nuovi lampioni che garantiranno maggior illuminazione e sicurezza alla zona e ai cittadini che la frequentano. Le risorse arrivano dai finanziamenti nazionali per il contrasto allo spaccio di droga. Il Comune di Arezzo infatti ha partecipato al bando emanato dal Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020-2022. L'amministrazione comunale ha poi scelto di utilizzare le risorse previste dal Decreto perfezionando un progetto con il quale sono state raccolte le indicazioni espresse dalle forze dell’ordine relativamente al posizionamento delle vecchie e nuove telecamere di videosorveglianza nei quartieri di Saione e Pescaiola. Tra le aree indicate c'è quella che corre lungo il Vingone dove il Comune ha previsto l’implementazione delle telecamere. “Abbiamo deciso” spiega l'assessore Alessandro Casi “di riqualificare lungo il Vingone in quanto quella zona è stata valutata sensibile e fino ad oggi priva di videosorveglianza. Presto quindi l’area verde limitrofa al torrente Vingone, nello spazio che collega via Vittorio Veneto con Largo 2 giugno sarà dotato di un impianto di videosorveglianza con quattro telecamere e di lampioni”. In considerazione della vicinanza del corso d’acqua il progetto è stato sottoposto all’approvazione della Regione Toscana. La Direzione della difesa del suolo e protezione civile lo ha autorizzato e adesso a seguito della delibera della giunta comunale dello scorso maggio con la quale era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, si passa alla fase esecutiva con un provvedimento con il quale è stato approvato il progetto esecutivo indicando le modalità di gara. “Nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini” spiega l'assessore Alessandro Casi, “l'amministrazione ha deciso di dotare i giardini e la pista ciclabile di nuovi punti luminosi e di telecamere per la sorveglianza collegate direttamente al comando della Polizia municipale. Le telecamere saranno posizionate agli accessi principali per garantirne il controllo”.



