Arezzo, si rimette in moto la macchina delle sagre. Oggi la prima scadenza

Ultimo giorno per la presentazione delle istanze per l’inserimento delle sagre e delle feste paesane dell’anno 2023. Con una novità. Come riportato sul sito del Comune, da quest’anno i comitati promotori che intendono presentare domanda di inserimento nel calendario 2023 dovranno avvalersi della nuova procedura online su piattaforma ElixForms, accessibile dalla sezione Servizi Online. E’ la prima volta e non sarà, probabilmente l’unica novità. Le altre che saranno discusse nella prossima commissione sagre che si svolgerà a metà novembre, riguardano anche la stessa presentazione delle domande che potrebbe scivolare alla fine di novembre e non più a ottobre come succede da sempre. Tutto questo però riguarderà il calendario del 2024. Per quest’anno, a parte la procedura on line, non cambia niente. “Lo svolgimento delle sagre e delle feste paesane - si legge sul sito del Comune - è soggetto al rilascio di un'apposita autorizzazione ed all'inserimento dell'evento nella programmazione annuale approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Ogni soggetto organizzatore potrà effettuare una sola sagra per anno solare, per una durata massima complessiva di 8 (otto) giorni anche frazionabili in due periodi. E’ stabilito un numero massimo di 128 giorni sagra (numero massimo dei giorni di svolgimento di tutte le sagre durante un anno solare) utilizzabili all’interno del territorio comunale. Il numero massimo di sagre da inserire nel calendario annuale è fissato in 16 eventi.

Nelle sagre è consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande mentre non è consentita la somministrazione per asporto. In relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, l’attività di somministrazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche di tipicità di cui all'articolo 4 del Regolamento Comunale”. Quest’anno c’è stata la ripresa vera e propria delle sagre dopo il lungo periodo di stop dovuto al Covid. Ed è stata una grande ripresa. Da Battifolle fino a Ruscello, ci sono stati numeri davvero importanti. Dai 6mila coperti del Maccherone fino ai 10mila della battitura di Ruscello, passando per gli 8mila registrati alla sagra della Bistecca di Olmo. Gente che è tornata volentieri ad assaporare i prodotti tipici che ogni festa paesana ha offerto durante la lunga, lunghissima estate. 125 giorni di sagra che si sono chiusi i primi di ottobre a Rigutino con l’omaggio alla polenta. E da oggi si comincerà a parlare dell’edizione 2023. A Battifolle, Olmo, ma anche a Ruscello, le domande sono già state inoltrate al Comune di Arezzo. Saranno rispettati più o meno i periodi di sempre di svolgimento di ciascuna sagra. E a proposito di cibo, quest’anno, prima dell’inizio delle sagre, c’è stata anche la proposta del piatto vegano o vegetariano alle sagre. La proposta di Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle è stata però bocciata dalla stessa commissione, lasciando alle manifestazioni il significato più tipico della genuinità.

