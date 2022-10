Arezzo, caro bollette in Comune. Merelli: "Luce e gas, costi raddoppiati dal 2019"

Marco Antonucci 31 ottobre 2022 a

Il Comune di Arezzo costretto a rivedere i propri conti per colpa del caro energia. Una variazione di bilancio è stata approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Arezzo (18 voti favorevoli, 8 i contrari), un provvedimento resosi necessario per far fronte a un quadro economico generale che è in continua evoluzione. Un dato, in particolare, è stato sottolineato dall’assessore Alberto Merelli nel suo intervento, “per dare conto della reale entità del problema” in riferimento alle spese per le utenze. “Il costo totale di luce e gas, rispetto al 2019 è quasi raddoppiato” ha puntualizzato Merelli che, parlando in aula ai consiglieri, ha ricordato come il bilancio comunale, “nell’ultimo triennio abbia conosciuto molte variazioni, sostanzialmente a ciclo continuo, in virtù del rincorrersi degli eventi e dell’accavallarsi delle emergenze. Il ruolo del bilancio quale strumento di programmazione si deve coniugare con la garanzia di una gestione flessibile legata alle emergenze stesse. Questa variazione si pone in continuità con questa esigenza di fare fronte, via via, a necessità sopravvenienti. Nel caso specifico energetiche”. “Dobbiamo infatti ricordare che il pagamento delle utenze riguarda anche gli enti locali e non è un aspetto di poco conto. Non saremo assimilabili a imprese energivore” ha spiegato l’assessore ai consiglieri comunali, “ma comprenderete che illuminare le strade e gli uffici e riscaldare le scuole rappresentano voci significative. Consideriamo inoltre che l’aumento dei costi energetici riverbererà i suoi effetti nel 2023 e nel 2024, anzi neanche possiamo prefigurarne la fine o stilare previsioni puntuali. Stiamo valutando molte forme di risparmio in previsione dei casi peggiori come aumenti in progressione che potrebbero tradurre il 2023 in un annus horribilis per i Comuni italiani ma a oggi siamo in grado di fronteggiare i rincari grazie alla nostra solidità finanziaria”. “Entrando più nel dettaglio dei numeri, per fronteggiare il caro energetico abbiamo ricevuto contributi statali pari a 960 mila euro e come amministrazione comunale abbiamo integrato questo importo con un milione di euro. Previsto un altro milione di euro per il 2023 da destinare al rincaro utenze per i primi mesi del prossimo anno, quelli invernali, presumibilmente i più critici”.

Sempre sul fronte degli interventi legati al caro energia, l’assessore Marco Sacchetti ha annunciato che tra le misure che il Comune intende adottare c’è quella dello smart working per i dipendenti un giorno a settimana (il venerdì) e lo spegnimento a mezzanotte delle luci dei parchi pubblici recintati.

