Cesara Buonamici riceve il San Michele d'Oro: cerimonia di consegna a Castiglion Fiorentino il 19 novembre

31 ottobre 2022 a

a

a

Premio San Michele d'Oro a Cesara Buonamici, che da oltre 30 anni conduce il TG5. L’annuncio è del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che dichiara: “Un mestiere importante, ma anche un ruolo delicato è quello di comunicare notizie ai telespettatori, che mai come in questi ultimi anni hanno dovuto ascoltare notizie belle, ma anche brutte e qualche volta anche brutte parecchio. Ed è anche per questo che il ruolo della Buonamici è stato apprezzabile ed apprezzato, soprattutto nei momenti più difficili perché non hai mai lesinato un sorriso e quella parola in più che talvolta ha rasserenato i nostri animi anche di fronte a preoccupanti notizie".

Il 19 novembre alle 17, il volto simbolo del TG5 riceverà pertanto il Premio San Michele d'Oro nella Chiesa di Sant'Angelo al Cassero. Il Premio San Michele d’Oro, istituito in onore del Santo Patrono della Città di Castiglion Fiorentino, viene conferito a chi a chi, nel corso dell’anno o della sua carriera, si è distinto nell’ambito sociale e professionale. Quest’anno, quindi, il premio verrà conferito alla Vice Direttrice del Tg5 Cesara Buonamici, giornalista che da oltre 30 anni racconta la storia contemporanea in maniera precisa e garbata attraverso la conduzione sia delle edizioni del telegiornale che di trasmissioni giornalistiche di approfondimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.