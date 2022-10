Arezzo, morta Norina Vieri dello storico negozio di dischi musicali in Corso Italia

31 ottobre 2022 a

Addio a Norina Vieri, la signora della musica. Una figura di riferimento per la città di Arezzo e per la provincia con il negozio di dischi musicali in Corso Italia.

"La Nostra amata Norina ci ha lasciato ma sarà sempre comunque con noi in negozio accanto a tutti quelli che amano e che credono nella musica come Lei", si legge nel post di Dischi Vieri. Una notizia che ha suscitato cordoglio, tristezza e tanta nostalgia.

Donna tenace, aveva 85 anni e nella sua vita più volte si è trovata a combattere, fin dall'inizio, contro la poliomielite. Con forza, orgoglio e determinazione.

La musica l'ha accompagnata sempre. Nonostante la crisi del settore, il negozio nel centro storico di Arezzo ha proseguito la sua lunga storia iniziata negli anni Cinquanta, guidato dalla figlia Simona.

Norina Vieri si era impegnata e battuta anche in politica, in particolare nella circoscrizione di Pescaiola, ed era stata anche consigliera della Usl. Da giovane nel Pci, poi in Rifondazione comunista. Per i diritti, dalla parte dei deboli e dei fragili.

Commiato in forma privata secondo le sue volontà. Mercoledì la cremazione, ceneri poi accanto al marito perso dopo pochi anni di matrimonio: altra dura prova affrontata con forza da Norina.

