Arezzo, rissa fuori dalla discoteca in Umbria: scatta il Daspo per gli otto giovani coinvolti nei fatti di Città di Castello

D'ora in poi dovranno restare lontano da tutti i locali della provincia di Perugia, dalle 18 alle 6 di mattina per un periodo che va dai 18 ai 24 mesi. Scatta il Daspo urbano verso gli 8 ragazzi, tutti fra i 18 ed i 27 anni, umbri e di Arezzo che lo scorso 9 ottobre si erano resi protagonisti di una violenta lite nel piazzale esterno di un locale di Città di Castello. I provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri della compagnia di Città di Castello che, in occasione dell’evento, erano intervenuti arrestando gli 8 ragazzi e impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il Daspo urbano è una misura di prevenzione di competenza dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza che sancisce il divieto di accesso ad aree urbane, la cui disciplina è stata modificata nel 2020 all’indomani dei tragici fatti che portarono alla morte del ventiduenne Willy Monteiro Duarte.

I provvedimenti sono arrivati al termine di una indagine svolta dalla Divisione anticrimine che ha ritenuto il comportamento degli 8 ragazzi “di grave pericolo e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica” come spiegano dalla Questura e in considerazione “delle modalità con cui si era svolta la lite e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale e nella comunità cittadina''.

Da qui il provvedimento, che porta la firma del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai: i protagonisti della rissa hanno il divieto, per periodi variabili tra i 18 e i 24 mesi a seconda delle condotte tenute, di accedere a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento presenti nella provincia di Perugia dalle 18 alle 6 e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Prosegue, dunque, l’onda lunga dei provvedimenti da parte delle forze dell’ordine dopo la maxi rissa nata alle prime ore di domenica 9 ottobre, quando due gruppi di ragazzi, uno del posto e l’altro di Arezzo, a seguito di un litigio per futili motivi iniziato all’interno del locale notturno, si erano fronteggiati violentemente nel piazzale esterno della discoteca, con calci, pugni e persino coltellate. Dopo l'arresto di 8 persone, effettuato dai carabinieri che sono riusciti a intervenire e a scongiurare che la rissa degenerasse, e il successivo processo il questore aveva già emesso uno stop alla discoteca per un mese.

La decisione era arrivata a seguito di episodi simili avvenuti in un arco temporale breve sempre nelle vicinanze dell'esercizio. Lo scorso dicembre, inoltre, il locale era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione per un periodo di 15 giorni, per via di un altro violento scontro che, anche in quell’occasione, aveva visto coinvolti una decina di ragazzi nel piazzale antistante la discoteca.



