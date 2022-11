Arezzo, la banda dei tartufi e l'incursione nella ditta di Cortona: "Erano mascherati e con un'ascia. Cercavano la cassaforte"

01 novembre 2022 a

“Erano due, vestiti di scuro, mascherati. Uno teneva in pugno un’ascia”. Le telecamere della ditta Mirko Tartufi al Vallone di Cortona hanno ripreso i ladri che hanno devastato l’interno dell’attività: uffici e magazzino. E’ successo nei giorni scorsi ma l’episodio era rimasto nel silenzio. Se ne parla ora, dopo che la banda del tartufo ha preso di mira l’azienda Jimmy di Pietralunga realizzando un colpo da 50/60 mila euro (nella foto i contenitori svuotati da Jimmy Tartufi). Le prove generali di quanto avvenuto in Umbria sembra che siano state fatte nel Cortonese, dove appunto opera la ditta Mirko Tartufi srl.

“Era la notte del 21 ottobre” ricordano i titolari “quando i malviventi sono riusciti ad entrare all’interno in cerca di denaro più che di tartufi”. Infatti i ladri se ne sono andati via senza aver prelevato dai frigoriferi nessun esemplare del costosissimo “bianco” pregiato, che quest’anno oscilla tra 4 mila e 5 mila euro al chilo, né di altre varietà.

“Hanno messo sottosopra gli uffici aprendo tutti i cassetti ma hanno trovato soltanto cinque euro: erano probabilmente convinti che ci fosse una cassaforte, dato che hanno sfondato una parete di cartongesso”. Operazione questa, infatti, che non aveva senso per passare da un locale all’altro, collegati da una porta aperta.

E’ poi scattato l’allarme e la banda si è dileguata. L’irruzione è avvenuta verso le 22 e i titolari sono accorsi nel luogo di lavoro, vicino all’abitazione, dove hanno verificato le conseguenze della scorribanda. Refurtiva zero ma tutto da rimettere in ordine e aggiustare.

Scorte di tartufo al loro posto. Segnalazione ai carabinieri per le indagini. A disposizione immagini della videosorveglianza, che mostrano i movimenti dei ladri in assetto da assalto: forse con i due immortalati dalle telecamere c’erano anche dei complici ad attenderli.

A Pietralunga, dove la mano potrebbe essere la stessa, dopo una settimana l’azione predatoria ha sortito effetti diversi con un bottino dall’odore inconfondibile, di altissimo valore, da piazzare nel mercato parallelo del commercio di trifole.

Oltre alla merce trafugata, i danni ai locali dell’azienda sono ingenti e complessivamente si arriva a 100 mila euro.

L.S.



