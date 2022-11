Arezzo, incidente stradale a Castiglion Fiorentino sulla Sr71 nella notte di Halloween: ferito 17enne in sella a ciclomotore

01 novembre 2022 a

Incidente stradale nella notte di Halloween sulla Strada regionale 71 a Castiglion Fiorentino. In uno scontro tra ciclomotore e auto è rimasto ferito un giovane. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte del 31 ottobre quando si è verificata la collisione all'altezza dell'incrocio tra la trafficata arteria e via del Pero, in zona Boscatello nel tratto della Sr71 verso Arezzo.

Il conducente del motorino, 17 anni, nell'impatto e nella caduta ha riportato lesioni che i sanitari intervenuti sul posto hanno valutato come codice giallo: il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Arezzo per cure e accertamenti. Il personale dell'emergenza ha raggiunto il luogo dell'incidente con ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e automedica della Valdichiana.

I rilievi di legge sono stati svolti dalla Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino: la pattuglia era fuori impegnata nei controlli notturni per codice della strada e sicurezza che i vigili urbani svolgono nel territorio, a maggior ragione in occasione di una serata di particolare come quella di Halloween.

