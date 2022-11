Terranuova , minore in intossicazione etilica davanti ad un locale. Trasportato in ospedale

01 novembre 2022 a

a

a

Serata movimentata anche in Valdarno dove intorno alle 2.45, i soccorsi sono dovuti intervenire per un minore. La chiamata da Terranuova Bracciolini dove un ragazzo minorenne, davanti ad un locale pubblico, era ubriaco. I sanitari hanno constatato che si trattava di intossicazione etilica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale La Gruccia. Sono intervenuti la Misericordia di Terranuova, l'automedica del Valdarno e i Carabinieri di San Giovanni.

