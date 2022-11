01 novembre 2022 a

A Sansepolcro in via Vittorio Veneto nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si è verificata una rissa tra due minorenni. I sanitari sono intervenuti con ambulanze della Misericordia di Sansepolcro e hanno trasportato i feriti all'ospedale di Sansepolcro in codice verse. Sul posto i carabinieri di Sansepolcro.

