01 novembre 2022

Alle 2.08 ad Arezzo, in via Newton, è stata aggredita una ragazza minorenne. La chiamata è arrivata ai sanitari intorno alle 2 del 1 di novembre. I soccorsi hanno trasportato la giovane, per fortuna ferita in modo lieve, al pronto soccorso di Arezzo. Sono intervenuti l'ambulanza della croce bianca e le forze dell'ordine con la polizia di Stato.

