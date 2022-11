Arezzo, gatto intrappolato nel motore dell'auto: lo salvano i carabinieri. E' successo a Castiglion Fiorentino

01 novembre 2022 a

Gattino intrappolato nel motore di un'auto, intervengono i carabinieri per salvarlo. E' successo a Castiglion Fiorentino questa mattina, 1 novembre 2022. Una donna ha preso la macchina per recarsi al supermercato e una volta giunta al parcheggio ha sentito miagolare. Il verso veniva dalla sua vettura ed ha intuito che c'era un animale.

Prima di entrare nel veicolo infatti aveva notato il micio sotto casa che scondinzolava curioso in cerca di luoghi da esplorare. Tornata indietro, la donna ha chiesto aiuto ai vicini di casa. Momenti di mobilitazione lungo la strada regionale 71 nel centro abitato di Castiglion Fiorentino: il miagolio del gattino ha spinto i presenti a chiedere aiuto. E sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale in quel momento nella possibilità di occuparsi del caso.

Con abilità e pazienza sono riusciti a liberare il piccolo animale che era incastrato nel vano motore dell'auto e lo hanno preso in braccio. Poi lo hanno portato nella vicina caserma dove è stato successivamente affidato a personale volontario che si è subito adoperato per l'affido. Storia a lieto fine e il pensiero che va alla vecchia pubblicità di un noto carburante il cui claim faceva: "Metti un tigre nel motore". In questo caso invece di un tigre c'era un micio. Tutto è bene quel che finisce bene.

