Dal Casentino olio e vinsanto per papa Francesco e l'invito a La Verna

Francesca Muzzi 02 novembre 2022 a

a

a

“Pregate, perché io possa venire alla Verna”. Così Papa Francesco ha risposto all’invito del sindaco Giampaolo Tellini di Chiusi della Verna. Il primo cittadino glielo ha fatto direttamente. A Roma, durante l’udienza che si è svolta lunedì e durante la quale il Papa ha ricevuto l’organismo che sta curando la preparazione delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco D’Assisi, dal 2023 al 2026. L’organismo che si è costituito circa un anno fa a Greccio, è formato dalle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, di Rieti e dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, con rappresentanti di tutte le famiglie francescane del primo e secondo ordine, dell’ordine francescano secolare e delle congregazioni francescane, l’organismo sta curando l’organizzazione di una serie di eventi. Una giornata bellissima sia per i frati, ma anche per le stesse amministrazioni comunali. “E’ cominciato il lungo percorso delle celebrazioni - ha detto il sindaco Tellini di ritorno da Roma - Siamo stati ricevuti dal Papa al quale, personalmente, come rappresentante della nostra comunità, ho voluto donare un pensiero. Alcuni regali che hanno fatto piacere a Papa Francesco, tanto che lo stesso Pontefice mi ha chiesto di elencare che cosa c’era dentro il pacco”. “Avevamo portato una bottiglia d’olio e una di vinsanto, poi un barattolo di miele, un pacchetto di cantucci e un quadretto che è stato confezionato da un nostro concittadino”. E’ stato a quel punto, quando il sindaco Tellini si è trovato faccia a faccia con Papa Francesco che lo ha invitato alla Verna. “Lui mi ha risposto ‘pregate, affinché io possa venire’”. Poi il primo cittadino ha fatto avvicinare anche la nipote che pratica tennis e che ha dato al Papa un cappellino “che lui ha benedetto e poi glielo ha infilato in testa”. Il Papa ha ringraziato e poi rivolgendosi ai presenti ha detto loro: “Quando ho scelto di chiamarmi Francesco - ha spiegato il Pontefice - sapevo di far riferimento a un santo tanto popolare, ma anche tanto incompreso. Infatti, Francesco l’uomo della pace, l’uomo della povertà, e l’uomo che ami celebra il creato; ma qual è la radice di tutto questo, qual è la fonte Gesù Cristo. La sorgente di tutta la sua esperienza di fede”. Quindi l’auspicio del Santo Padre: “Il prossimo centenario francescano sarà una ricorrenza non rituale, se saprà declinare insieme l’imitazione di Cristo l’amore per i poveri. E questo sarà possibile anche grazie all’atmosfera che si sprigiona dai diversi ’luoghì francescani, ciascuno dei quali possiede un carattere peculiare, un dono fecondo che contribuisce a rinnovare il volto della chiesa”. Bergoglio, rivolgendosi ai presenti li ha poi incoraggiati “a vivere in pienezza l’atteso Centenario francescano. Auspico vivamente che tale percorso spirituale e culturale possa coniugarsi con il Giubileo del 2025 nella convinzione che San Francesco d’Assisi spinge ancora oggi la Chiesa a vivere la sua fedeltà a Cristo e la sua missione nel nostro tempo”.

Presente anche il vescovo Andrea Migliavacca che, poi, dalla prossima settimana, sarà ospite a La Verna per sette giorni. “Un caro amico da anni”, sottolinea il padre guardiano della Verna, Francesco Brasa. L’impegno con i frati era stato preso in tempi non sospetti, cioè quando ancora non si sapeva che sarebbe diventato vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Il giorno del suo insediamento, sarà il prossimo 27 novembre, prima domenica di Avvento. E sempre dalle terra di San Francesco, arriverà un dono: “Abbiamo deciso di inviare - sottolinea il sindaco Tellini - mille bottiglie d’acqua Verna per il pranzo al sacco che il vescovo farà insieme ai giovani”. E’ infatti in programma la domenica sui “campini” dell’oratorio di Saione, dove il nuovo Vescovo parteciperà alla Giornata diocesana dei Giovani. Giornata che proseguirà poi nella basilica di San Francesco, dove alle 15.30 è previsto un incontro con i giovani, che, dopo un momento di preghiera, cammineranno insieme al Presule fino a Piazza della Libertà. Alle 17.30 poi ci sarà celebrata la Messa solenne e l’ingresso ufficiale in Diocesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.