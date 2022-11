Arezzo, la protesta: "Cattivi odori da Chiani fino in via Romana". Assemblea venerdì 18 novembre

Francesca Muzzi 02 novembre 2022 a

“I cattivi odori si sentono quasi fino in via Romana”. Filippo Gallo, vice coordinatore del Pd, nei giorni scorsi ha incontrato il comitato che si sta formando a Chiani per combattere il fetore che “ormai da più di un anno, sentono i residenti soprattutto coloro che abitano vicino all’inceneritore”. E’ infatti tra i principali indiziati, l’inceneritore, della puzza che quasi costantemente, ogni giorno, imperverza nelle zone di San Zeno, Le Poggiola, San Giuliano, Chiani, San Leo, Battifolle, Viciomaggio, Pratantico, Pescaiola, via Malpighi, Zona Pratacci, Olmo, Ripa di Olmo, Pieve al Toppo, Badia al Pino. “Ma addirittura - dice Gallo - alcuni residenti mi hanno detto che a volte, arriva fino a Pescaiola e anche in via Romana”. Una situazione che alcune settimane fa “è stata certificata dall’Arpat, con tanto di lettera mi hanno detto i rappresentanti del comitato - dice Gallo - nella quale si punta il dito sull’inceneritore e sui rifiuti alcuni dei quali restano in giacenza prima di essere processati (soprattutto quelli che arrivano da Grosseto, come si legge nella lettera) e provocano il cattivo odore”. Una situazione che per gli abitanti delle zone limitrofe all’inceneritore sta diventando insopportabile. “Soprattutto in questo periodo con le temperature ancora elevate e senza piogge. Una situazione che per molti sta diventando insostenibile”. Tanto che il nascente comitato ha indetto un’assemblea che si svolgerà venerdì 18 novembre al circolo di Ponte a Chiani. “Stiamo organizzando questo incontro per parlare con chi di dovere della penosa ed insopportabile condizione in cui molti di noi sono costretti a vivere ogni giorno. Dobbiamo provare a fare qualcosa, perché in questo modo non possiamo più andare avanti”. Cittadini costretti a restare con le finestre chiuse in casa. “E anche se non si tratta di sostanze nocive - continua Gallo - siamo di fronte ad una situazione che è diventata difficile per famiglie intere”. Un problema che in quest’ultimo periodo si è verificato di continuo, tanto che sono in molti a scrivere sui social del cattivo odore che sentono quotidianamente. All’assemblea saranno invitati anche alcuni degli assessori del Comune di Arezzo per riuscire a trovare proposte e soluzioni per questo problema sempre più annoso. “Purtroppo nessuno è in grado di promettere - scrivono ancora quelli del comitato - non diamo garanzie che qualcosa cambi, ma almeno proveremo tutti insieme a non arrenderci”.

Una situazione che sta cercando una soluzione “anche perché il puzzo si sta propagando sempre di più a tante zone della città. Giornate difficili e in queste settimane tanti di noi sono stati costretti a non aprire la finestra”.

