Arezzo, Marco Donati già al lavoro: "Per candidarmi di nuovo da sindaco nel 2025"

Sara Polvani 02 novembre 2022 a

“Una candidatura a sindaco non può essere più improvvisata a tre mesi dalle elezioni. Bisogna conoscere il territorio. Il progetto di città va costruito, nel nostro caso lo stiamo costruendo”. Così il capogruppo consiliare di Scelgo Arezzo, Marco Donati, dichiara di essere già al lavoro per la sua ricandidatura alle elezioni amministrative del 2025. “Critichiamo la distanza siderale dell’amministrazione dalle esigenze dei cittadini”, spiega Donati. “La sfida del futuro sarà tra città e città, più o meno accoglienti. Noi ci stiamo già lavorando. Alla prossima riunione dei capigruppo presenteremo la proposta di delibera che punta ad istituire, attraverso una modifica dello statuto del Comune di Arezzo, i ‘Consigli di Frazione e di Quartiere’ per fare in modo che diventi patrimonio di tutta la maggioranza. A noi interessa che si crei un organismo intermedio che consenta ai cittadini di impegnarsi nella vita pubblica segnalando le cose che non vanno. Ovviamente la mia candidatura a sindaco era sostenuta da due liste, Scelgo Arezzo e Con Arezzo, una parte dei componenti della seconda lista ha continuato a riunirsi e anche stavolta sta elaborando una serie di proposte, adesso sta emergendo un modello di città”. “Occorre una nuova e più moderna strategia rispetto alle opere pubbliche da realizzare”, aggiunge Donati. “Appaiono incredibilmente spropositati i circa 6.300.000 euro investiti nella rotatoria di via Fiorentina e i 6.000.000 di euro per la Caserma dei Vigili in via Fabio Filzi. In futuro, le opere più importanti dovranno essere realizzate attraverso l’ottenimento di risorse che provengono da bandi regionali, nazionali ed europei. Le risorse proprie, allo stesso tempo, dovranno essere impiegate per un piano di manutenzione straordinaria della città. Meglio una caserma in meno e qualche marciapiede in più ad esempio a Marcena, Monte Sopra Rondine, Palazzo del Pero o Frassineto. Al di fuori del perimetro urbano abbiamo un territorio che soffre per gli scarsi interventi di manutenzione, mal collegato anche a causa dei recenti disservizi legati al trasporto pubblico locale, carente di collegamenti che consentono l’accesso ad internet. Oggi se tu non hai i collegamenti con l’autobus o internet queste frazioni diventano distanti anni luce dal raggiungimento dei servizi. Dobbiamo fare in modo che la città sia collegata e connessa. Denunciamo due progetti: uno è il piano degli autobus capolavoro in negativo, grande errore nel collegamento al trasporto pubblico locale. Dall’altro il tema dei collegamenti internet, il progetto di collegamento della fibra è rimasto in ritardo e in molte frazioni questa non è arrivata. Abbiamo cittadini e imprese non connessi anche per ritardi dell’amministrazione”. “Quindi”, sottolinea Donati, “abbiamo con la lista Con Arezzo e con l’azione di Scelgo Arezzo in Consiglio comunale intenzione di mettere una grande attenzione al territorio chiedendo al Consiglio comunale di farsi portatore di questa proposta dei consigli di quartiere e di frazione per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini all’azione amministrativa. Dall’altro meno grandi opere da realizzare con bandi pubblici e usare più risorse proprie per la manutenzione straordinaria. Tutte queste cose le svilupperemo sempre di più per il nostro progetto da ripresentare alle prossime amministrative”. “Qui la volontà”, conclude Marco Donati, “è che ci sarà una lista, di territorio, che ha messo in campo idee progettuali e che avrà dei punti programmatici: connessione internet, interventi di manutenzione straordinaria e consigli di frazione e di quartiere per avere rappresentanza. C’è già un programma di lista. Il cantiere è enorme, si profila una terza lista. Stiamo elaborando i contenuti che siano frutto di un lavoro costante per far sì che le nostre proposte siano più gradite ai cittadini. C’è questo percorso progressivo di riavvicinamento alla ricandidatura. È un progetto totalmente aperto, chiunque si rispecchia nelle liste civiche e voglia avvicinarsi lo invito a contattarci, serve l’impegno e il protagonismo di tutti”.

