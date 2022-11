Arezzo, treno dei rifiuti dalla Campania fermato a San Giovanni e sequestrato: analisi confermano che i materiali erano pericolosi

02 novembre 2022 a

Treno dei rifiuti dalla Campania all'Austria fermato a San Giovanni Valdarno: i materiali trasportati indicati come non pericolosi e stabilizzati in realtà erano pericolosi e non stabilizzati, non idonei al trasporto né smaltibili in discarica per l'elevata concentrazione di metalli pesanti.

Lo dicono ora le analisi. Il caso era emerso ad agosto 2022 in Valdarno quando alla stazione di San Giovanni fu fermato un convoglio di rifiuti speciali originatosi in Campania e diretto oltre il confine italiano. Oltre a presentare diffusi e incontrollati sversamenti di rifiuti liquidi, emanava emissioni di odori molesti avvertiti dalle persone che si trovavano nei pressi dello scalo ferroviario.

Il Comune chiese l'intervento dell'Arpat di Arezzo e della sezione di Polizia giudiziaria Carabinieri della Procura di Arezzo i quali eseguirono il sequestro del treno per le successive verifiche che avevano indotto RFI a consentire l'utilizzo della propria linea da parte del convoglio. Il treno fu trasferito all'interporto di Maddaloni di Marcianise dove i container e il loro contenuto sono stati oggetto di accurati accertamenti da parte del Dipartimento Arpa Campania e dei Carabinieri Forestali di Caserta.

I containers, è stato accertato, non erano omologati e idonei al trasporto rifiuti e i rifiuti non corrispondevano, per tipologia e caratteristiche, a quelli dichiarati nei documenti utilizzati da produttore e trasportatore degli stessi rifiuti. L'indagine si è svolta sotto l'egida della Procura di Arezzo. Si avvalora quindi l'ipotesi iniziale del trasporto peric0loso per la salute dell'uomo e dell'ambiente,

