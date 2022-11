Arezzo, lite in ambulanza tra colleghi al pronto soccorso: dipendente licenziata ma il giudice del lavoro la reintegra

Luca Serafini 03 novembre 2022 a

Violenta lite al pronto soccorso tra operatori dell’ambulanza: volano insulti con tanto di corpo a corpo, e uno dei lavoratori rimane ferito nella caduta a terra. In seguito all’accaduto la Misericordia licenzia una dipendente: “comportamento scorretto, offensivo e aggressivo”. Ma la donna si rivolge al tribunale che accoglie il ricorso e annulla il provvedimento disciplinare.

La vicenda è ambientata in Valdarno, all’ospedale della Gruccia, la benemerita Confraternita coinvolta è quella di Loro Ciuffenna e la recente sentenza del giudice del lavoro di Arezzo, Giorgio Rispoli, impone all’associazione il reintegro della operatrice di pubblica assistenza, con il pagamento di nove mensilità non percepite oltre alle spese di lite. Tutto inizia il 30 novembre di un anno fa, durante il turno di lavoro, all’ospedale del Valdarno. Il clima doveva essere già teso tra gli operatori.

Il bisticcio aveva come oggetto l’operazione di carico della barella sull’ambulanza. La lavoratrice e un collega che aveva accanto nel mezzo ebbero uno scambio di battute su chi dovesse procedere. Poi la situazione degenerò, con il coinvolgimento attivo di un terzo dipendente. Il 28 dicembre 2021 la lavoratrice subordinata (assunta a gennaio 2011) con contratto ‘dipendenti Misericordie d’Italia’, qualifica operaio C3, si vide irrogare il licenziamento disciplinare. Addio posto di lavoro.

Le sembrò una decisione immotivata e il 4 luglio 2022 fece ricorso. La causa ha fatto pendere l’ago della bilancia verso la donna, la cui condotta realmente tenuta, si legge in sentenza, non giustifica la reazione “abnorme, sproporzionata e discriminatoria” del datore di lavoro. E’ infatti emerso che la caduta a terra del dipendente poi ricorso alle cure dei sanitari fu conseguenza, casomai, dell’alterco con l’altro collega che lo avrebbe preso per il bavero e spinto nella concitazione del momento.

Lei, la dipendente, si sarebbe solo resa responsabile di “espressioni verbali colorite e maleducate”. Queste: “Hai rotto il c… pezzo di m…”. Ma senza avere alcuno scontro fisico con l’altro. La riformulazione dell’addebito alla dipendente (non aggredì il collega ma lo insultò) ha avuto un peso rilevante nel processo, e il giudice ha ritenuto eccessivo e quindi illegittimo il licenziamento inflitto dalla Misericordia di Loro Ciuffenna (che avrebbe promosso un’altra azione con l’addetto autore della spinta). In sentenza si legge che non possono essere equiparate “condotte di differente portata” come “inveire e procurare lesioni fisiche”.

E dato che “il licenziamento rappresenta l’estrema ratio” i provvedimenti “andavano graduati”. Il giudice ravvisa anche una aspetto “ritorsivo” contro la dipendente, che in passato era stata colpita da richiami senza successivi provvedimenti. La sentenza dello scorso 25 ottobre è ovviamente impugnabile. Intanto la decisione del giudice Rispoli è questa: ricorso fondato, licenziamento ingiusto, reintegro immediato in organico e soldi da restituire alla lavoratrice.

