Gemelli con due mamme, la coppia di donne in udienza. Tribunale di Arezzo si riserva la decisione sullo stato civile

Le due donne di Anghiari che si ritengono madri alla pari dei due gemelli nati dalla fecondazione artificiale di una e dalla gravidanza dell'altra erano presenti in tribunale, ad Arezzo, questa mattina giovedì 3 novembre 2022, per l'udienza dinanzi al giudice relatore Alessia Caprio. La loro istanza, formulata dall'avvocato Ramona Borri (foto) è ora al vaglio del tribunale in composizione collegiale con presidente Lucia Faltoni e a latere un'altra donna giudice, Colombo. La decisione potrebbe arrivare la prossima settimana.

Le due trentenni non hanno preso la parola, l'avvocato Borri ha esposto la loro situazione tendente alla modifica dello stato civile con il riconoscimento della genitorialità di entrambe, partecipi in due fasi diverse della nascita dei bambini, avvenuta a giugno all'ospedale San Donato di Arezzo. All'udienza era presente il sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri, che nel 2021 ha celebrato nel 2021 l'unione civile delle cittadine anghiaresi. Pur nella comprensione del loro desiderio, il sindaco ha sottolineato come l'Ufficio anagrafe e stato civile del suo Comune si è dovuto attenere alle leggi dello Stato che riconoscono come madre la donna che partorisce i figli.

Con Polcri c'era l'avvocato Enrico Maccari che ha prodotto una memoria per il Municipio. Si è costituito anche il Ministero dell'Interno, che si oppone alla richiesta della coppia "same sex" attraverso l'Avvocatura dello Stato. Era presente l'avvocatessa Maddalena Bottaru delegata dall'avvocato. Stefano Pizzorno dell'avvocatura distrettiale di Firenze.

I due bambini intanto crescono bene e tenendo conto del loro interesse dovrà essere presa la decisione dal tribunale. Un caso, quello delle due mamme di Anghiari (per lo Stato lo è una sola) che in base ai profondi cambiamenti sociali e scientifici pone pressanti domande al legislatore sulle quali dare risposte. La fecondazione eterologa è avvenuta in Spagna, a Barcellona, con successivo transfer embrionale sull'altra donna che ha portato avanti la gravidanza. Le due donne, dipendenti del commercio, attendono con fiducia l'esito del procedimento e in questa fase evitano l'esposizione mediatica.

