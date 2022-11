Arezzo, giù l'ultimo muro del tunnel tra Baldaccio e via Dal Borro. A febbraio auto verso Pescaiola, a giugno apertura totale

Alessandro Bindi 04 novembre 2022 a

a

a

Il tunnel Baldaccio sbuca in via Alessandro Dal Borro. Abbattuto l'ultimo velo di mattoni. La barriera del muro di cinta che costeggia la ferrovia è stata rasa al suolo a colpi di benna. Le pale meccaniche hanno aperto il varco atteso da decenni e adesso si lavora per raccordare la viabilità, realizzare i sottoservizi ed aprire alle auto il sottopasso.

Gli automobilisti e gli aretini, guardano con curiosità dietro la rete da cantiere color arancione, soddisfatti di veder concretizzare il progetto della realizzazione del doppio tunnel destinato a cambiare in meglio la viabilità e l'accessibilità ad Arezzo. C'è soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale per i lavori della maxi opera che procedono senza intoppi.

“Dopo lo stop della marcia del gigantesco monolite” spiega l'assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi “i lavori stanno proseguendo a pieno ritmo per raccordare la viabilità di via Baldaccio d'Anghiari con via Alessandro Dal Borro. Dal punto di vista scenografico diciamo che l'abbattimento della parte che costeggiava la strada lungo la linea ferroviaria Roma -Firenze, ha mostrato l'opera alla cittadinanza. C'è soddisfazione nel veder prender forma al sottopassaggio. Adesso l'azienda sta lavorando per realizzare gli scoli delle acque piovane e completare i sottoservizi. Le opere secondo il cronoprogramma prevedono il raccordo della viabilità tra le due strade di via Alessandro Dal Borro e via Baldaccio d'Anghiari”.

Se tutto procederà come previsto a febbraio il tunnel sarà percorribile alle autovetture. Il nuovo asfalto potrà essere attraversato in direzione Baldaccio verso Via Alessandro Dal Borro.

“Sarà la viabilità alternativa che sostituirà temporaneamente l'attuale transito nel vecchio tunnel dove inizieranno i lavori che prevedono la parziale demolizione”. Il progetto della doppia canna del Baldaccio infatti ridisegnerà la viabilità della zona ed è proprio per realizzare una maxi rotatoria in sostituzione dell'attuale che sarà abbattuta la prima parte del tunnel vecchio, dal lato di via Baldaccio per intendersi. E una volta realizzata la rotatoria e riqualificata la parte restante del vecchio tunnel la città potrà inaugurare la nuova viabilità.

“Entro giugno” conferma Alessandro Casi “il progetto della doppia canna del Baldaccio sarà completato. La nuova viabilità consentirà di attraversare i binari sotto la linea ferroviaria sia in entrata che in uscita dalla città, alleggerendo il traffico lungo viale Cittadini e scorciando la strada per gli automobilisti che intendono raggiungere il centro e i parcheggi Baldaccio e Cadorna attraverso via Petrarca”.

Una viabilità annunciata da decenni e da più amministrazioni comunali che sarà concretizzata con la giunta Ghinelli. Una maxi opera sulla quale sono puntati da mesi gli occhi della cittadinanza che in queste ore ha visto la luce al di là del tunnel. Un tunnel costruito in pochi mesi esternamente e poi inserito sotto i binari senza neppure interrompere il transito dei treni sui binari. Un gigantesco monolite di 4.200 tonnellate, lungo 39 metri, largo 12 metri ad alto 8 la cui traslazione ha richiesto professionalità e competenze. Nel cantiere di via Baldaccio si è infatti lavorato senza sosta, sia di giorno che durante la notte fino a veder scomparire il tunnel sottoterra. Adesso giù il velo di muro che da via Alessandro Dal Borro apre la breccia verso una nuova viabilità, migliore e moderna per una città che guarda al futuro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.