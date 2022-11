Arezzo, gemelli con due madri: decidono tre giudici donna. Lo scenario e il "piano b" se il tribunale dice no

Luca Serafini 04 novembre 2022 a

In silenzio, trepidanti. Le due mamme dei gemellini di Anghiari hanno ascoltato l’udienza senza prendere la parola. Per evitare giornalisti e telecamere non si sono fatte riconoscere. Ora tocca al tribunale di Arezzo - composto da tre giudici donna - esprimersi sul loro desiderio: essere riconosciute entrambe madri dei bambini che dal 14 giugno allietano la loro famiglia “same sex. I gemelli sono nati grazie ad entrambe: una li ha concepiti con inseminazione artificiale, a Barcellona, l’altra li ha portati in grembo nove mesi dopo il transfer embrionale, e li ha dati alla luce all’ospedale San Donato.

E’ stata l’avvocatessa Ramona Borri ieri mattina ad esporre il caso al giudice relatore Alessia Caprio che adesso riferirà al collegio composto da Lucia Faltoni, presidente, e Cristina Colombo. La decisione potrebbe arrivare la prossima settimana. La coppia di donne ci spera ardentemente: una nuova attesa, dopo quella dolce della gravidanza, condivisa da queste due donne, fra i trenta e i quaranta anni, dipendenti di due grosse aziende del territorio. Solo una è riconosciuta mamma: quella che ha partorito i pargoli.

Ma l’altra non ci sta ad arrendersi ad un ruolo indefinito e anonimo come impone la legge. Nonostante la prima parolina in bocca ai piccini, “mamma”, sia diretta ad entrambe. Ad opporsi al loro sogno ci sono norme ancorate a rigidi schemi forse da rimodulare in base ai cambiamenti della società e ai balzi avanti fatti dalla scienza. Se ne rendono conto anche le parti che in questa causa ieri hanno detto “no”: il Ministero dell’Interno e il Comune di Anghiari. A palazzo di giustizia c’era il sindaco Alessandro Polcri in persona, con a fianco l’avvocato Enrico Maccari.

E’ stato proprio Polcri nel 2021 a celebrare l’unione civile delle due cittadine. Le conosce e ne comprende il desiderio. Ma di fronte alle disposizioni di legge su stato civile e anagrafe non può che adeguarsi allo status quo. Di mamma, dice lo Stato italiano, ce n’è una sola, quella che partorisce il figlio. Punto. Eppure a procreare hanno contribuito entrambe, mettendoci una parte di se stesse, il cuore, l’intenzione, il progetto familiare. Una ha partecipato con l’ovocita e l’altra non l’utero. Un percorso che in Italia non è legale, tant’è vero che si sono recate in Spagna per la fecondazione eterologa medicalmente assistita e il trasferimento dell’embrione alla compagna.

Una situazione particolare che appare sideralmente distante da certi casi di “utero in affitto”. L’avvocato Ramona Borri ha sintetizzato tutto questo nelle carte prodotte e nel suo intervento, pieno di concetti giuridici ma anche di contenuti etici. Negli “avversari” ha trovato un atteggiamento “leale”, onesto, dice l’avvocatessa all’uscita dal tribunale spiegando la situazione ai cronisti mentre le mamme, entrate dal giudice mimetizzandosi tra avvocati e personale giudiziario, se ne andavano via dribblando la luce dei riflettori mediatici. No, non vogliono esibire la vicenda, almeno per ora.

Un caso molto privato, certo, ma che può fare giurisprudenza. A sostenere la linea inflessibile dello Stato, c’era l’avvocatessa Maddalena Bottaru, delegata dall’avvocato Stefano Pizzorno dell’Avvocatura dello Stato, sezione distrettuale di Firenze. “Per i nostri figlioli si va anche in galera”, dissero le due mamme alla loro legale di fiducia il primo giorno che si presentarono allo studio per esporre il caso. Per dire di quanto sia forte la motivazione che le spinge a portare avanti questa battaglia. L’istanza sul riconoscimento della genitorialità di entrambe è ora al vaglio del tribunale che dovrà usare come faro il bene primario dei fanciulli.

Se tra le pieghe delle leggi italiane che sbarrano la strada alle coppie non eterosessuali, c’è una fessura interpretativa per acconsentire alla domanda delle ricorrenti lo sapremo presto. “La normativa italiana ha una grande lacuna - dice la loro legale, Ramona Borri -. No, non stiamo facendo una battaglia di genere ma lottiamo per tutte quelle coppie che si trovano o potranno trovarsi nella stessa situazione delle mie assistite. Ovvero che hanno avuto figli in seguito a fecondazione eterologa. A causa di questo vuoto normativo si rischia di non poter tutelare neanche i minori che si trovano in questa situazione”.

Bambini che, pur avendo due genitori reali e naturali, per l’anagrafe hanno solo una mamma o un babbo riconosciuto legalmente. Una discriminazione dalla quale possono derivare conseguenze negative. Certo, la madre di Anghiari che oggi non è riconosciuta come tale ma che ci ha messo gli ovuli e ha concepito i gemellini, in caso di sconfitta potrà sempre fare domanda di adozione dei propri figli. Un paradosso con buona possibilità di accoglimento. Ma sarebbe un percorso tortuoso e non esattamente ciò che le due mamme dei gemellini di Anghiari chiedono.

