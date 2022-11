Stragi naziste, risarcimenti ai familiari delle vittime: cento ricorsi da Cavriglia, riunione con il Comune

04 novembre 2022 a

In accordo con gli avvocati che seguono la causa sui risarcimenti per le stragi naziste per la comunità di Cavriglia, l’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni) ha organizzato un nuovo incontro con la comunità lunedì 7 novembre alle ore 17.30 presso l’aula polivalente della scuola di Meleto, per fare il punto della situazione e per permettere ai nuovi ricorrenti di costituirsi attraverso la firma della Procura. "È fondamentale" spiegano dal Comune in un nota, "per gli interessati essere presenti, soprattutto per coloro che ancora non si sono costituiti e intendo farlo entro la prossima settimana. L’incontro sarà utile per capire i tempi processuali e per permettere a chi ancora non si è costituito e intende farlo, di parlare con gli avvocati delle modalità visto che i tempi sono molto ristretti". Per i risarcimenti delle stragi di Cavriglia al momento i ricorrenti sono cento insieme a Comune di Cavriglia e Regione Toscana che si sono costituiti parte civile.

