Arezzo, vinti 250 mila euro a Foiano della Chiana con il 10eLotto. Altri 100 mila euro a San Giovanni Valdarno

Vincita da 250 mila euro a Foiano della Chiana grazie al 10eLotto. E altri 100 mila euro piovono in provincia di Arezzo, a San Giovanni Valdarno, per un totale di 350 mila euro.

Lo riporta Agipronews, segnalando i premi che si sono aggiudicati i due giocatori della Valdichiana - alla tabaccheria Pucci di Corso Vittorio Emanuele - e del Valdarno che hanno portato a casa le considerevoli somme. Il primo, a Foiano, con un 9 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

