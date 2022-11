Arezzo, scontro fra auto in via Puccini: due feriti. Una delle macchine finisce contro spartitraffico e palo

04 novembre 2022 a

a

a

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, venerdì 4 novembre, ad Arezzo. E' successo in via Puccini, in zona San Leo. Si è trattato di uno scontro che ha visto coinvolte due auto. Una di queste è poi andata a schiantarsi su uno spartitraffico e un palo che sorregge il cartello dell'attraversamento pedonale.

Notizie ancora frammentarie. Ci sarebbero due persone ferite, in codice giallo. Sul posto i soccorritori dell'emergenza con ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica della collisione.

