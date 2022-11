Energia, a Cavriglia il primo impianto al mondo di accumulo basato sulle rocce

04 novembre 2022 a

Il Gruppo Enel e Brenmiller Energy hanno inaugurato un innovativo impianto di accumulo sostenibile di energia a Santa Barbara, nel comune di Cavriglia, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, dell’ambasciatore designato di Israele in Italia Alon Bar, del direttore Enel Green Power e Thermal Generation di Enel Salvatore Bernabei, del direttore Innovability di Enel Ernesto Ciorra e del presidente e ceo di Brenmiller Energy Avi Brenmiller. Costruire presso il sito un sistema innovativo di accumulo termico, completamente sostenibile e in grado di accelerare la transizione energetica è stato l’obiettivo del progetto Tes (Thermal Energy Storage). L’integrazione del Tes con l’impianto esistente ha permesso a Enel e Brenmiller di validare la tecnologia sul campo, in condizioni operative sfidanti e su grande scala. Il sistema permette una riduzione dei tempi di avviamento dell’impianto e una maggiore velocità nelle variazioni di carico, caratteristiche di performance necessarie per permettere una crescente penetrazione delle rinnovabili. Il sistema potrà essere impiegato per immagazzinare l’energia in eccesso prodotta dalle fonti rinnovabili sotto forma di calore per offrire servizi di decarbonizzazione a clienti industriali e per integrare soluzioni di accumulo di lunga durata con gli impianti rinnovabili. Brenmiller Energy ha sviluppato la tecnologia in Israele e ha fornito il sistema di accumulo; Enel ha integrato il sistema con l’impianto valdarnese e ha contribuito a validarne le prestazioni in ambiente reale. La tecnologia Tes utilizza un processo di carica e scarica in due fasi per fornire energia termica. Nella fase di carica, il vapore generato dall’impianto passa attraverso tubi per riscaldare rocce frammentate adiacenti; nella fase di scarica, il calore accumulato viene rilasciato per scaldare l’acqua in pressione e generare vapore per produrre elettricità. Il sistema Tes, primo nel suo genere, ha la capacità di immagazzinare fino a circa 24 MWh di calore pulito a una temperatura di circa 550°C per 5 ore, garantendo una significativa resilienza all’impianto. “Questa inaugurazione – ha sottolineato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana - conferma che il territorio toscano ha un ruolo centrale per l'energia, sia per la produzione che per l'innovazione. Accogliere la sostenibilità significa oggi far bene all'ambiente, attrarre investimenti e creare valore. Per questo siamo particolarmente contenti della scelta di Enel di testare qui nuove tecnologie che potranno essere applicate su scala mondiale. La Toscana è già una delle regioni italiane più virtuose con oltre il 50% dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili e un tessuto di ricerca e innovazione importante. Oggi compiamo un nuovo passo nel futuro con l’auspicio che sia un ulteriore contributo per superare la crisi energetica”.

