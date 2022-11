Arezzo, Federico Rossi segretario comunale della Lega. Dove va il Carroccio, risponde il commissario provinciale Grassi

Luca Serafini 04 novembre 2022 a

Federico Rossi è il nuovo segretario comunale della Lega Salvini Premier. Sul nome del capogruppo in consiglio comunale si è registrato il consenso unanime degli iscritti: eletto per acclamazione. Nominati i 6 membri del consiglio direttivo: Carla Borri, Vania Vivaldi, Monica Manneschi, Bruno Belli, Roberto Barbagli e Lorenzo Fabbri.

“Ringrazio tutti i militanti della Lega di Arezzo per la fiducia che hanno voluto esprimermi” dichiara dopo il congresso Rossi (al centro nella foto). “Ringrazio Paolo Ammirati dal quale raccolgo un testimone importante, Filippo la Grassa che ha presieduto il nostro Congresso ed il Commissario provinciale Matteo Grassi presente anch'esso. Ringrazio l'onorevole Tiziana Nisini e Marco Casucci vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana con i quali istituirò un confronto costante per sviluppare tematiche di governo, collegate con le nostre amministrazioni e con i comuni che rappresenta la sezione di Arezzo”.

E ancora: “Insieme al direttivo della sezione continueremo il lavoro già svolto sino ad oggi, avendo come obbiettivi il radicamento ancora più marcato del nostro partito in città, il rapporto con i cittadini, le famiglie e le imprese riguardo le varie problematiche che ci sono ad Arezzo, il dialogo con associazioni, categorie e i giovani. Darò luogo ad una serie di incontri con i cittadini per una visione strategica che riparta dalle esigenze concrete degli aretini per una crescita della città”.

Matteo Grassi, commissario provinciale della Lega, ha poi risposto al Corriere.

Come riparte la Lega dopo il 25 settembre?

“Il risultato ha registrato un calo proporzionato a quello nazionale ma abbiamo tenuto meglio di altre zone della Toscana. E questo passaggio credo ci faccia bene: quando tutto va bene c’è il rischio appiattimento. La posizione chiara della Lega in un governo di centrodestra consente di ridare smalto all’appartenenza e alle nostre battaglie con nuovo entusiasmo”.

Nuovo segretario comunale è Rossi.

“La scelta migliore e naturale. E’ stato un congresso con grande partecipazione in una sezione vitale. Vanno ringraziati i commissari: Rossano Innocenti nel difficile periodo Covid e Paolo Enrico Ammirati, determinante nel dare la miglior regia sotto le elezioni e aver traghettato il partito verso questo congresso”.

E’ della Lega l’unica presenza aretina in Parlamento: Tiziana Nisini.

“Il fatto che non sia più sottosegretario al welfare favorisce il suo impegno come raccordo tra territorio e Roma. Già in questo avvio di legislatura è stato possibile apprezzare le sue mosse nel territorio, con una presenza marcata. Una sicurezza. Interpreterà nel migliore dei modi il suo ruolo, riferendosi al partito e alle diramazioni territoriali”.

Temi. Stazione Medioetruria.

“Strategica per i prossimi 50 anni. Serve credere tutti insieme alla soluzione più efficiente ed efficace per i collegamenti. La localizzazione deve partire da una valutazione tecnica. Compattezza. Impariamo da altri territori che sugli obiettivi strategici si sono uniti e hanno centrato gli obiettivi”.

Con Salvini alle infrastrutture la Due Mari sarà completata?

“E’ priorità strategica ma il troppo tempo trascorso impone ripensamenti tecnici rispetto al progetto originario. Uno scatto avanti ci sarà di sicuro”.

Provincia: Chiassai o Polcri?

“Abbiamo apprezzato il lavoro di Silvia Chiassai e prendiamo atto della disponibilità di Polcri. Lavoriamo ad una candidatura unitaria che assicuri la Provincia al centrodestra con un candidato che rappresenti tutti. Ci stiamo confrontando, daremo ancora prova di maturità e affidabilità”.

Nuove Acque: la presidenza sembrava venisse affidata a lei poi è stato scelto il tecnico Polci. Le brucia?

“Un passaggio superato. Ci si mette a disposizione del partito e della maggioranza, con le capacità e le competenze. Poi se, legittimamente, si preferisce andare su una soluzione diversa non ci sono problemi, va bene così. Contava scegliere una buona governance, non in una logica personale. Siamo contenti di aver affidato Nuove Acque ad un professionista più che valido”.

La Lega deve ancora formare una classe dirigente per certi ruoli?

“La Lega ha le sue professionalità all’altezza e non deve temere ad investire su di esse”.

Multiutility toscana: Arezzo frena.

“Occorre capire se quanto elaborato in area fiorentina può essere adattato al nostra realtà, dovendo tutelare la rilevanza delle società e dei territori. Se non ci sentiamo garantiti possiamo ragionare anche su altri perimetri”.

Che succede a Cortona? Turbolenze nel centrodestra per il sindaco leghista Meoni.

“Tutto e niente. Normale interlocuzione tra il sindaco e una forza politica, Fratelli d’Italia, che essendo molto cresciuta richiede visibilità maggiore. Istanza legittima che il sindaco saprà gestire senza sminuire gli altri”.



