Arezzo, è una donna la vincitrice dei 250 mila euro al 10eLotto nella tabaccheria di Foiano della Chiana

“Lì per lì non ci credeva, ha controllato i numeri ed era tutto vero: 250 mila euro”. La fortuna ha baciato una signora di Foiano della Chiana e alla tabaccheria Pucci di Corso Vittorio Emanuele, nella città del Carnevale, il titolare ha capito subito che non si trattava di uno scherzo. Una cifra di quelle che non ti proiettano in un mondo da Paperon de’ Paperoni ma che ti cambiano la vita in meglio. Parecchio. La vincita è stata centrata giovedì mattina, come ci conferma Gabriele Pucci, titolare con la nipote Sofia, assistente alla rivendita numero 5 (nella foto), felici di aver veicolato una somma così importante. Le vincite precedenti a questa avevano regalato cifre popolari.

“Posso dire che è una signora di mezza età, della zona, che lavora: una cliente abituale”. Il gioco che ha fatto confluire i 250 mila euro sul conto in banca della foianese è il 10eLotto. A dare notizia del bacio della fortuna schioccato in Valdichiana è stata ieri Agipronews. “La giocatrice ha vinto grazie a un 9 Oro”, spiegano alla tabaccheria, soddisfatti per aver consentito ad una concittadina di assicurarsi il bel gruzzolo. La formula del 10eLotto prevede estrazioni al ritmo di ogni cinque minuti: si punta sui numeri, come da tradizione, con delle varianti che rendono il gioco più moderno e attraente. Alla base ci sono le caratteristiche originarie e la magia, o la casualità, di numeri che chissà quale origine hanno: un sogno o che altro.

In questo inizio di novembre la dea bendata ha deciso di essere particolarmente benevola con il territorio aretino e nelle stesse ore si è registrata una seconda vincita, con importo inferiore ma sempre ragguardevole: a San Giovanni Valdarno. In questo caso il giocatore (o giocatrice) ha intascato 100 mila euro, che portano così a 350 mila euro il bottino complessivo in provincia. L’ultimo concorso del 10eLotto, sottolinea Agipronews, ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

L.S.

