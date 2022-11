Arezzo, morto a 44 anni a Dubai stroncato da infarto. Il dolore della compagna. Funerale a Pescaiola

04 novembre 2022 a

E’ morto improvvisamente a 44 anni, stroncato da un infarto. Marzo Mazzeschi, imprenditore di Arezzo, si trovava a Dubai ospite della compagna, Arianna Paperini, imprenditrice aretina. E’ stata lei a trovarlo esanime in casa, al risveglio. Un dolore immenso. Il decesso risale alla notte tra il 29 e il 30 ottobre.

Lunedì alle 15.30 a Pescaiola, chiesa di Sant’Agnese, sarà celebrato il funerale dell’uomo. Inutili i soccorsi a Mazzeschi. Rigorosi gli accertamenti svolti nell’abitazione, poi il nulla osta per il rientro della salma in Italia, avvenuto ieri. Camera ardente alla Misericordia in via Garibaldi. La coppia aveva programmato il ritorno ad Arezzo l’11 novembre. Molto legati fra loro, avevano progetti di vita insieme. Arianna Paperini da alcuni anni fa la spola tra la città e gli Emirati Arabi Uniti dove conduce una società di trading.

Marco Mazzeschi, titolare di una lavanderia industriale, era molto conosciuto ad Arezzo e la notizia della sua scomparsa ha suscitato incredulità e commozione. Amava il cinema, aveva collaborato in passato con la testata on line ArezzoNotizie, seguendo l’Arezzo. Pieno di idee aveva anche creato un marchio, "OminoPiegato", per una linea di abbigliamento giovanile. Molti i messaggi di ricordo e di cordoglio apparsi sui social. Mazzeschi lascia nel dolore i genitori. Nulla lasciava presagire la fine. Nessun disturbo nei giorni precedenti e la sera prima con la compagna era stato ad una cena.

