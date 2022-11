Arezzo, week end con la Fiera Antiquaria. Città del Natale in arrivo: gli operatori scelgono i posti alternativi per dicembre

Alessandro Bindi 05 novembre 2022 a

Fiera Antiquaria, si scelgono i posti per dicembre. Il mercato di oggetti di un tempo più famoso d'Italia da stamani, apparecchia in città per l'edizione di novembre e già pensa alla prossima che coincide con la Città del Natale. Una convivenza ormai consolidata che vede trasferire una trentina di operatori di piazza Grande. (La prossima settimana inizia il montaggio delle strutture, con variazioni al traffico, inaugurazione il 19 novembre).

Le baite tirolesi infatti non lasciano spazi per gli stand dell'antiquariato e ben 34 espositori dovranno trovare un'altra sistemazione nel circuito di bancarelle. Le operazioni di scelta del posteggio avverranno domani mattina. “Preferiamo effettuarle in tranquillità” spiega l'assessore Simone Chierici “e quindi gli uffici hanno convocato gli operatori interessati dal trasferimento per domenica mattina, alle ore 8 in piazza San Domenico, preferendola al sabato, giornata in cui devono montare la loro postazione”.

Una piccola novità che rappresenta un segnale di attenzione e accoglienza per i protagonisti del mercato di Antiquariato.

Sono esattamente 34 le postazioni che dovranno trasferirsi da Piazza Grande scegliendo la postazione tra quelle libere nel circuito. Il trasferimento naturalmente ridurrà - per il prossimo mese - le postazioni a disposizione degli spuntisti che a dicembre probabilmente avranno meno spazi. Sarà magari l'occasione per vedere animare piazza della Badia troppo spesso rimasta vuota dopo il trasferimento degli operatori dell'ex opere dell'ingegno, ribattezzati operatori del mercatino dei non professionisti, che hanno ormai trovato la loro location in piazza Sant'Agostino.

In attesa di vedere come sarà il bilancio dell'edizione di novembre già si pensa quindi a quella di dicembre.

L'ultimo mese dell'anno vedrà, tra l'altro, allestire in città ben due edizioni della Fiera Antiquaria. L'edizione di gennaio infatti cade a cavallo tra San Silvestro e Capodanno. Una data che generalmente non piace agli espositori ma che potrebbe essere interessante grazie alla concomitanza della Città del Natale.

Le prossime due edizioni probabilmente godranno di un passeggio di turisti - se saranno confermati i numeri dello scorso anno - decisamente interessante. I weekend della Città di Natale sono infatti capaci di calamitare migliaia di persone. Un pubblico per alcuni disinteressato agli acquisti di oggetti di antiquariato, e per altri capace di creare un prezioso flusso di visitatori individuabili come potenziali acquirenti di oggetti da mettere sotto l'albero di Natale. Non resta quindi che vedere come si svolgerà questa edizione di autunno che si preannuncia baciata dal sole, scongiurando il rischio della pioggia. Il meteo è la variabile sconosciuta capace di incidere positivamente o negativamente sugli affari e che tiene sempre gli antiquari con gli occhi puntati sugli smartphone per capire quando le nuvole sono pronte a impazzare sulle bancarelle.



