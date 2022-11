Trasporti, il sindaco Agnelli: "Sì alla stazione per l'alta velocità ma pensiamo anche all'aeroporto"

Marco Antonucci 05 novembre 2022 a

La stazione dell’alta velocità non basta: al territorio aretino serve anche un aeroporto. Ne è convinto il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e lo ribadisce all’indomani dell’incontro che ha visto salire a Palazzo San Michele i rappresentanti del Comitato stazione alta velocità Arezzo che hanno consegnato al primo cittadino castiglionese le quasi 5.700 firme fino ad oggi raccolte a sostegno della proposta di realizzare uno scalo ferroviario per l’alta velocità in un luogo che possa servire le realtà di Arezzo, Siena e dell’Umbria. Agnelli dunque guarda oltre. “La stazione è necessaria, ma la sintesi la deve fare la politica. Ci vuole una presa di posizione forte da parte dei vertici delle Regioni visto che ogni sindaco finirà con il richiedere la soluzione migliore per il proprio territorio. Noi, ad esempio, non possiamo che pensare a Rigutino come la collocazione ideale, ma questo non può bloccare il percorso per arrivare alla realizzazione di uno scalo ferroviario nel luogo che verrà scelto come quello più giusto guardando ai vari indicatori”. Se Castiglioni guarda con favore a Rigutino come d’altronde anche il capoluogo Arezzo, l’Umbria sembra propendere per la soluzione Creti-Farneta (che piace ovviamente anche a Cortona), mentre il Senese guarda a Montallese-Tre Berte. Una partita aperta. Una decisione dovrà essere presa entro sei mesi dal tavolo tecnico che nelle scorse settimane è stato istituito grazie al protocollo d’intesa che vede protagonisti Ministero delle Infrastrutture, Regioni Toscana e Umbria e Rfi, chiamato ad individuare quale potrebbe essere la miglior localizzazione per la futura stazione Medioetruria.

Ma per il sindaco di Castiglion Fiorentino l’alta velocità non basta a completare il disegno futuro di questi territori. “Dobbiamo avere una visione, un orizzonte più vasto, pensare ai prossimi cinquant’anni. E allora per questo dico che serve un collegamento aeroportuale per questa area della Toscana meridionale e dell’Umbria. Un nuovo scalo o un collegamento migliore con Perugia, aeroporto che a quel punto dovrebbe essere potenziato. Insomma dobbiamo pensare in termini più vasti e senza starci a fermare ai confini. Un turista che viene in Valdichiana raggiunge anche Perugia o Assisi, tanto per fare degli esempi. E chi trascorre le vacanze al Trasimeno non visita Arezzo o la vicina provincia di Siena? Guardiamo a cosa potrebbe significare per i nostri territori poter contare su un aeroporto. Vantaggi che però devono essere valutati nel loro complesso, senza guardare alle divisioni territoriali. E infatti c’è un altro punto che voglio sottolineare ed è quello che riguarda il lago Trasimeno. Non voglio pensare ai problemi che potrebbero venirsi a creare se il prossimo inverno sarà all’insegna della siccità. Non riguarderanno solo i comuni umbri. Il turismo non guarda ai confini”. Il sindaco di Castiglion Fiorentino quindi rilancia e chiede di ripensare tutti insieme allo sviluppo di una grande area a cavallo tra due regioni. Necessario realizzare al più presto la stazione Medioetruria ma bisogna guardare anche un po’ più avanti. E tornare a discutere della realizzazione di un aeroporto.

