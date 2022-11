Arezzo, La Racchetta e i 110 volontari tra antincendio, Covid ed eventi. Verso il ventennale dell'attività

Alessandro Bindi 06 novembre 2022 a

a

a

Servizi antincendio e prevenzione, ma anche contributo durante l’emergenza Covid, i volontari de La Racchetta sempre più punto di riferimento per la comunità aretina e braccio dell’amministrazione comunale di Arezzo. La grande famiglia della Racchetta si prepara a festeggiare i venti anni di vita e vanta una lunga serie di attività svolta grazie a una crescente professionalità raggiunta tra i volontari. Sono ormai 110 gli iscritti di cui una trentina di donne che per tutto l’anno hanno vigilato sul territorio a difesa degli incendi.

L’assessore Alessandro Casi ha fatto il punto della situazione a Flavio Sisi, responsabile della sezione aretina de La Racchetta, insieme a Gianluca Rossi, responsabile operativo antincendio. “È stato un anno particolarmente impegnativo” ha spiegato Alessandro Casi “per le donne e gli uomini de La Racchetta. L’attività antincendio ha registrato un’impennata di interventi e a questa azione straordinaria di spegnimento degli incendi e bonifica dei terreni andati a fuoco si sono aggiunti gli impegni che i volontari dell’associazione portano avanti per esempio durante la Fiera Antiquaria e in tantissime altre manifestazioni tra cui la Città di Natale ormai ai nastri di partenza. A loro va il ringraziamento per l’impegno profuso a titolo completamente gratuito e per la disponibilità che riservano ogni volta che c’è bisogno dei loro interventi. Indimenticabile anche quanto fatto durante il periodo della pandemia quando si sono adoperati per effettuare la spesa alle famiglie in quarantena, oppure quando hanno distribuito le mascherine durante la prima fase dell’emergenza pandemica”.

“È una collaborazione continua e costante con l'Amministrazione" ha ribattuto Casi durante l’incontro organizzato per presentare il bilancio delle attività antincendio svolte nel 2022. È stata un’annata più impegnativa di sempre e che ha visto le squadre boschive entrare in azione già nel mese di maggio quando addirittura i volontari hanno fronteggiato ben 13 incendi. È stato solo il primo mese di un’attività intensa che ha visto salire a 55 gli interventi antincendio durante tutta l’estate.

“La nostra associazione conta oltre 100 soci che mettono il proprio tempo a disposizione della collettività prendendosi cura dei nostri boschi” ha dichiarato Flavio Sisi responsabile della sezione aretina. “Dal 2003, anno della nostra fondazione”, ha spiegato Sisi “questa è stata la stagione più difficile di sempre con oltre 150 ore di operatività. In totale sono stati 55 gli incendi boschivi fronteggiati mentre sono salite a oltre 140 le ore dedicate ai pattugliamenti e ai controlli a seguito di segnalazioni di criticità a difesa del patrimonio forestale aretino”. A entrare nel dettaglio degli interventi più significativi è stato Gianluca Rossi responsabile operativo antincendio ricordando i più significativi: “le nostre squadre sono state impegnate, per 72 ore consecutive a spegnere l'incendio boschivo di oltre 5 ettari a Bivignano. Tra gli interventi impegnativi ricordo l’incendio radente di pineta sulla strada dello Scopetone e un difficile incendio nelle colline sopra Santa Maria delle Grazie a ridosso della città, che ha richiesto oltre tutto, il montaggio di una vasca mobile per il pescaggio dell'elicottero antincendio sul piazzale antistante lo stadio cittadino”.

La loro professionalità è stata preziosa anche fuori regione. La Racchetta è infatti a Massarosa, in provincia di Lucca, dove sono andati in fumo 900 ettari di bosco. Ultima, ma non ultima, la missione a Senigallia dove i volontari hanno prestato soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.