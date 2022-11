Arezzo, caro bollette: dal 15 novembre scatta il piano del Comune. Smart working negli uffici e nuovi orari per i lampioni

06 novembre 2022 a

Smart working un giorno a settimana, luci spente a mezzanotte nei parchi pubblici recintati e accensione posticipata e spegnimento anticipato di un’ora per i lampioni lungo le strade della città. Sono questi alcuni tra i provvedimenti che il Comune di Arezzo ha deciso di adottare contro il caro energia. Si stima un risparmio di 300 mila euro in un anno, ma calcoli certi si potranno fare solo quando saranno trascorsi i mesi invernali.

Nei giorni scorsi la giunta Ghinelli ha dato il via libera alle misure che l’assessore Marco Sacchetti aveva anticipato una settimana fa in consiglio comunale. Le nuove regole mirate al risparmio saranno in vigore dal 15 novembre e lo resteranno fino al 15 marzo 2023.

“E’ un segnale che l’amministrazione comunale ha voluto dare” spiega l’assessore Sacchetti, “dando un esempio di buone pratiche che tutti dobbiamo imparare ad adottare nel nostro quotidiano. Non dobbiamo dimenticare che il prossimo anno, da questo punto di vista, potrebbe essere ancora più difficile”.

“Al di là della quantificazione effettiva delle cifre risparmiate” ha ricordato Sacchetti nei giorni scorsi parlando nell’aula consiliare di Palazzo Cavallo, “credo sia giusto che la pubblica amministrazione dia l’esempio”.

Ma dunque cosa cambierà dal 15 novembre? La giunta ha deliberato una serie di indicazioni: saranno adesso i dirigenti dei vari settori a definire la loro applicazione. Comunque in attesa di conoscere i dettagli dei provvedimenti adottati di certo c’è che alcuni uffici chiuderanno il venerdì pomeriggio con i dipendenti che in quelle ore lavoreranno in smart working. Lavoro agile che ovviamente non riguarderà quegli uffici comunali che necessitano di una presenza al pubblico.

Capitolo a parte quello che riguarda l’illuminazione pubblica. Il provvedimento conferma quell’ipotesi, annunciata durante l’ultimo consiglio comunale, di spegnere a mezzanotte le luci all’interno dei parchi recintati, “ovviamente” spiega ancora Sacchetti, “dove le condizioni di sicurezza lo permettano”. Novità anche per quanto riguarda i lampioni: in questo caso accensioni e spegnimento saranno rispettivamente anticipate e posticipate di un’ora nel corso delle settimane.

Attenzione è stata riservata anche alle prossime festività. Non sarà un Natale senza luci, ma la Fondazione Arezzo Intour - confermano dal Comune - sta già lavorando ad una serie di iniziative che tengano conto anche delle esigenze di risparmiare qualcosa in bolletta.

Bollette di luce e gas, quelle pagate da Palazzo Cavallo, il cui costo - ha ricordato pochi giorni fa sempre in consiglio l’assessore al bilancio Alberto Merelli - dal 2019 è quasi raddoppiato.

