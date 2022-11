Arezzo, tafferugli fuori dallo stadio dopo il derby con il Livorno: agente di polizia ferito, c'è un fermato

06 novembre 2022 a

Tafferugli tra tifosi dopo la partita di calcio Arezzo - Livorno conclusa con il risultato di parità: 1 a 1. Nella fase di deflusso dei sostenitori della squadra labronica, nei pressi del bar dello stadio si è venuta a creare una situazione di tensione per la vicinanza tra supporter del Livorno e della squadra di casa.

E' stato necessario l'intervento della colonna mobile delle forze dell'ordine per sopire gli animi accesi. Nelle concitate fasi un agente della polizia è stato leggermente ferito: colpito da una transenna lanciata con forza Scagliati oggetti vari, anche bottiglie.

Da fonti della Questura si apprende che una persona, un aretino, sarebbe stato fermato per accertamenti. Anche prima del derby si era verificato un momento di tensione quando auto provenienti da Livorno anziché affluire verso lo stadio secondo il percorso di sicurezza previsto, forse per un errore, erano arrivare in viale Giotto e questo ha originato screzi.

