Arezzo, la squadra del Comune quarta al torneo di solidarietà "Conto su di te" a sostegno della Caritas

Un “onorevole” quarto posto per la squadra del Comune di Arezzo alla seconda edizione del torneo di beneficenza “Conto su di te” organizzato da Alessandro Beatrice, che ha portato sabato nei campi dell'impianto sportivo Snoopy otto squadre che si sono sfidate a calcio a cinque per una raccolta fondi a favore del servizio Scudo del Calcit e di generi alimentari per la Caritas diocesana. Un bel pomeriggio di sport e solidarietà.

E' stato il vicesindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti a dare il calcio d'inizio al torneo, nel quale competizione ed agonismo si sono combinati con il divertimento degli “atleti”, impegnati a confrontarsi in due gironi per l'accesso alla semifinale e alla finale. La classifica ha visto vincitrice la Coisp-Mosap, squadra della Polizia di Stato e al secondo posto l'ASD L'Indiano, seguiti dagli Amici Gialloverdi (team della Guardia di Finanza) e dalla squadra del Comune di Arezzo composta da assessori, consiglieri e dipendenti dell'Ente e guidata dal mister Egiziano Andreani. Amici del Fuoco, Atletico Garbasso, Montecchio Vesponi Femminile e Castiglionese ex Viola, le altre squadre in gara.

Il Comune di Arezzo si è presentato in campo con i nuovi completini “total amaranto” donati da Aerre Group, marchio aretino leader nella promozione dell'immagine del prodotto aziendale e di eventi.

Non è mancato il tifo del pubblico che nel corso del pomeriggio si è avvicendato agli Snoopy per sostenere le squadre in gara e dare il proprio contributo di solidarietà che insieme alla quota di partecipazione di tutti i giocatori, ha raggiunto quasi i 1500 euro. Il pomeriggio si è quindi concluso con le premiazioni, coppe a ricordo della bella giornata di sport e amicizia.





