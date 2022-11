Arezzo, auto prende fuoco in viale don Minzoni

07 novembre 2022 a

a

a

Auto prende fuoco in viale ad Arezzo don Minzoni. E' successo questa mattina, lunedì 7 novembre, alle 6.30. Il veicolo, una Citroen, era in marcia quando si sono sprigionate le fiamme. Il conducente ha prontamente arrestato la marcia e non ci sono state conseguenze per le persone.

Il veicolo si è rapidamente trasformato in una palla di fuoco sotto gli occhi degli automobilisti di passaggio. Sul posto dove si è verificato l'incendio sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine. Messa in sicurezza e rimozione della carcassa dell'auto andata distrutta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.