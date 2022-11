Arezzo, vino: Sette Ponti e Petrolo nell'olimpo delle migliori cantine d'Italia

Luca Serafini 07 novembre 2022 a

Sette Ponti e Petrolo nella lista delle migliori cantine d’Italia stilata da Wine Spectator. Due eccellenze del territorio che producono quei vini conosciuti nel mondo come Super Tuscan.

Ed è proprio la Toscana a primeggiare su tutte le regioni, avanti anche al Piemonte. Le due tenute della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di 34 aziende enologiche toscane selezionate dalla testata americana che ormai da 46 anni è la bibbia del vino nel globo. I vini che nascono dalle campagne e dalle lavorazioni orchestrate con sapienza e passione da Antonio Moretti e Luca Sanjust sono stati oggetto di assaggi e valutazioni per essere poi inseriti in OperaWine, l’evento ad aprile 2023 aprirà il Vinitaly di Verona.

Una vetrina prestigiosa che anticipa il grande appuntamento di settore, con riflettori puntati sulle 130 cantine alle quali è stata assegnata la “certificazione”. Ecco la sfilata dei 35 produttori toscani (il Piemonte si ferma a 19) con la localizzazione: Tenuta San Guido (Bolgheri), Tenuta Sette Ponti (Castiglion Fibocchi), Ornellaia (Bolgheri), San Filippo (Montalcino), Castello Banfi (Montalcino), Siro Pacenti (Montalcino), Biondi-Santi (Montalcino), Casanova di Neri (Montalcino), Il Poggione (Montalcino), Poggerino (Radda in Chianti), Barone Ricasoli (Gaiole in Chianti), Rocca delle Macìe (Castellina), Istine (Radda), San Felice (Castelnuovo Berardenga), Lamole di Lamole (Greve), San Giusto a Rentennano (Gaiole), Tenuta di Trinoro (Sarteano), Vecchie Terre di Montefili (Greve), Le Macchiole (Bolgheri), Mazzei (Castellina), Petrolo (Mercatale, Bucine), Altesino (Montalcino), Canalicchio di Sopra (Montalcino), Carpineto (Greve), Castello di Monsanto (Tavarnelle Val di Pesa), Castello di Volpaia (Radda), Marchesi de’ Frescobaldi (Sieci Firenze), Valdicava (Montalcino), Boscarelli (Montepulciano), Castellare di Castellina (Castellina), Fattoria di Fèlsina (Castelnuovo Berardenga), Fontodi (Greve), Castello di Albola (Radda), Castello di Ama (Gaiole), Rocca di Montegrossi (Gaiole).

Le nostre super cantine non sono certo delle novità nel panorama enologico nazionale e internazionale, anzi. Il Galatrona di Petrolo e l’Oreno di Sette Ponti sono delizie del calice che hanno incantato il mondo. Stabilmente ai vertici delle classifiche. Intorno a progetti vincenti e competenza affinata negli anni, opera un indotto importante, migliaia di bottiglie di produzione annua, e questi vini raccontano il territorio aretino con ricadute in termini di visibilità. Grandi vini con una storia alle spalle e il sole della Toscana dentro. Artefici dei rispettivi successi: Luca Sanjust, a Mercatale, sui colli del Chianti Valdarno Superiore, e Antonio Moretti Cuseri, che per il 2023 ha in serbo una novità: “Un nuovo vino, Sette, dal Merlot di sette particelle tra Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna: terreni diversi e quindi sapori delle uve diversi, uniti in una summa".

