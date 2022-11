Arezzo, come aver cura del proprio cane: lezioni organizzate dal Comune

07 novembre 2022 a

a

a

“Imparare a conoscere e a impostare correttamente il rapporto con i nostri amici a quattro zampe è fondamentale per porre le basi di un'intesa reciproca in grado di valorizzare al meglio la dimensione della relazione e della interazione con loro. Il corso intende offrire le linee guida capaci di migliorare l'intesa nel gioco, nell'affettività, nell'accudimento dei nostri cani, una lezione di educazione reciproca a beneficio di tutti”. L'assessore Giovanna Carlettini presenta così il corso teorico-pratico “Corretta informazione e consapevolezza. Le basi di un corretto rapporto uomo-animale”, organizzata dall'assessorato alle politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo e realizzato in collaborazione con Enpa sezione di Arezzo, Oipa e Asl Toscana Sud Est – ufficio sanità pubblica veterinaria. Il programma prevede 12 ore complessive di lezione distribuite in sei date tra novembre e dicembre. Molti e vari gli argomenti compresi dalla parte teorica, dallo sviluppo comportamentale del cane all'accoglimento dei cuccioli, dalla comunicazione interspecifica alla prevenzione dell'aggressività, dall'adozione alla convivenza cani-bambini, alla normativa vigente circa gli obblighi e le responsabilità del proprietario a quella sul maltrattamento. Si comincia mercoledì 9 novembre alle 18, per proseguire nei pomeriggi del 16, 23, 30 e 7 dicembre, sempre alle 18. L'ultimo incontro, quello dell'8 dicembre, sarà dedicato alla pratica che verrà curata dall'istruttore cinofilo di Enpa e Oipa: due i momenti, il primo la mattina presso il campo Enpa di Via Ca' del Lanino e il secondo il pomeriggio presso il centro cinofilo “Dakota Dog” di Olmo. “E' importante quando si decide di avere un cane sapere che deve essere una scelta consapevole e soprattutto responsabile, proprio perché un corretto rapporto uomo-animale renda possibile la convivenza pacifica tra cittadini ed animali. Siamo lieti di poter condividere questo percorso, grazie all'impegno dell'assessore Carlettini”, è il commento della presidente Enpa Arezzo Alessandra Capogreco. Il corso è gratuito. Al termine del corso, ciascun iscritto riceverà un attestato di partecipazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.