Teatro, Amanda Sandrelli ha presentato la stagione del Verdi: in scena anche Dario Ballantini e Francesco Montanari

Una serata coinvolgente per una presentazione inattesa. Domenica 6 novembre non poteva esserci modo migliore per il teatro Verdi di Monte San Savino, per presentare la stagione 2022/23, che coinvolgere l’intero paese, le strade, i luoghi storici, le associazioni culturali. Insieme ad alcuni tra i protagonisti della stagione tra i quali la direttrice artistica Amanda Sandrelli, confermata alla direzione a fianco di Luca Roccia Baldini da Officine della Cultura e Fondazione Toscana Spettacolo onlus nella rinnovata collaborazione tra Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi.

Tra i protagonisti della serata itinerante che si è conclusa in teatro, per dare inizio, virtualmente, al nuovo cartellone di eventi, c’erano le principali associazioni del territorio, la Scuola di musica Cappetti con Stefania Paddeu (voce) e Sebastian Maccarini (pianoforte), il Gruppo storico di Monte San Savino l’associazione culturale Il Giogo, oltre ad artisti importanti della scena teatrale nazionale che con Monte San Savino hanno un rapporto privilegiato, ad iniziare da Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci per finire con Daniela Morozzi, Anna Meacci, Chiara Riondino e gli attori de La Filostoccola. Una serata speciale, apprezzata dal pubblico, che in teatro ha visto infine la presentazione dei nove spettacoli in cartellone. “La stagione che sta per iniziare vedrà andare in scena un dialogo coinvolgente tra il teatro classico e quello contemporaneo – hanno dichiarato Amanda Sandrelli e Luca Roccia Baldini, direttori artistici della stagione - Da Petrolini a Plauto, da Cechov a Crimp, da Molière a Sanguinetti, da Pratolini a Pinter, il teatro Verdi ribadirà la forza del racconto teatrale, con la sua particolare visione della storia e delle scelte dell’umanità, attraverso la voce di alcuni tra i più importanti visionari della scena, dall’antichità ai giorni nostri, attraversando non solo il tempo e la storia ma anche la geografia data la provenienza della scrittura drammaturgica. Eppure si scoprirà che i fili conduttori che ci legano, gli uni agli altri, sono più di quanti pensiamo così come sia difficile anche se imprescindibile, per noi, imparare dalla storia. Una dialogo necessario, per il teatro di oggi, che il pubblico del Verdi certo apprezzerà anche grazie agli attori in scena tra i quali Dario Ballantini, Francesco Montanari, Daniela Morozzi, Anna Meacci, Chiara Riondino, Claudio Greg Gregori e Simone Colombari”. Inizio di stagione venerdì 2 dicembre con Dario Ballantini in “Ballantini e Petrolini”, atto unico tratto dalle opere di Ettore Petrolini per la regia di Massimo Licinio. Sabato 17 dicembre spazio al “Miles Gloriosus” di Tito Maccio Plauto nell’originale produzione del Teatro Europeo Plautino con Simone Càstano, Francesco Tozzi, Davide Pedrini, Fabio Facchini, Lidia Castella per la regia di Cristiano Roccamo. Il 2023 del teatro Verdi inizierà giovedì 12 gennaio con Rollato di e con Paolo Giovannucci con la musica dal vivo di Stefano De Angelis per una produzione Officine della Cultura. Nuovo appuntamento mercoledì 18 gennaio con l’incontro e la rilettura di Cechov de “Non tre sorelle” presentato da Teatro Metastasio di Prato con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus / Centro di Residenza della Toscana. Uno spettacolo con attrici italiane e ucraine - Natalia Mykhalchuk, Julia Mykhalchuk, Anfisa Lazebna, Susanna Acchiardi, Alice Conti - con la regia di Enrico Baraldi e la drammaturgia Francesco Alberici ed Enrico Baraldi. Sabato 4 febbraio protagonista della scena sarà Francesco Montanari con il testo del drammaturgo britannico Martin Crimp Play House. L’appuntamento di venerdì 24 febbraio sarà con la drammaturgia dell’uruguayano Santiago Sanguinetti. In scena andrà la sua “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan”, una produzione tutta aretina, La Filostoccola e Officine della Cultura, con Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna, Riccardo Goretti, Daniele Marmi per la regia di Simone Luglio. Sabato 4 marzo la compagnia Catalyst sarà protagonista de Il malato immaginario, da Molière, con Riccardo Rombi (che firma anche l’adattamento e la regia), Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini. Musiche eseguite dal vivo da Gabriele Savarese. Venerdì 17 marzo si compirà il viaggio in Italia con uno tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, Le ragazze di San Frediano, portato in scena da Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Chiusura di stagione mercoledì 29 marzo con Il calapranzi di Harold Pinter con Claudio “Greg” Gregori e Simone Colombari, che firmano anche la regia. Evento speciale giovedì 27 aprile con lo spettacolo Torno indietro da un giorno qualunque dell’Accademia dei Semplici. Protagonisti in scena Ciro Rossi, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Loretta Cacchiani, Lorella Gualdani, Michele Paoli, Giovanni Morettini e Daphne Caldaro per la regia di Massimiliano Caldaro. Inizio spettacoli ore 21.15. La campagna abbonamenti avrà inizio da giovedì 10 novembre mentre i biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 21 novembre.

