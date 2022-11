Rissa di Halloween, il legale della discoteca Lo Scorpione: "Il locale da ballo e la serata organizzata non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto"

07 novembre 2022 a

A seguito della rissa avvenuta a Sansepolcro nella notte di Halloween, dalla società che si occupa della discoteca Lo Scorpione, attraverso il proprio legale, l'avvocato Gabriele Magrini, giunge una nota in merito all'accaduto. Di seguito riportiamo integralmente la comunicazione.

"La rissa che ha visto coinvolti più ragazzi non è avvenuta di fronte al locale da ballo bensì nel parcheggio adiacente a Via San Bartolomeo, per poi proseguire lungo Viale Vittorio Veneto. Inoltre, i fatti non sono accaduti alle ore 03:00 ma subito dopo la mezzanotte, quando il locale era aperto da poco. Si specifica, altresì, che i ragazzi coinvolti non sono frequentatori della discoteca Lo Scorpione e nella serata in questione non sono mai entrati nella stessa. Infatti, la serata organizzata all'interno del locale era riservata ai ragazzi degli istituti superiori della Valtiberina e non era possibile accedervi senza il biglietto acquistato in prevendita tanto che l'ingresso in cassa era chiuso.

Pertanto, il locale da ballo e la serata in sè non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto, ragion per cui ci dissociamo con forza dalle dichiarazioni e dalle maldestre e dannose ricostruzioni uscite sulle testate locali".

