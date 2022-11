Arezzo, bus urbani ed extraurbani da lunedì 14 novembre cambiano alcuni orari

07 novembre 2022 a

a

a

Da lunedì 14 novembre 2022 saranno in vigore altre nuove modifiche a linee urbane ed extraurbane aretine.

Linea NAVCP

La corsa delle ore 7.16 in partenza da Castelluccio per Poggio al Pino sarà sostituita con una corsa in partenza alle ore 7.20 da Castelluccio per Pieve San Giovanni. Sarà attivato un nuovo collegamento in partenza alle ore 8.30 da Pieve San Giovanni per Poggio al Pino-Castelluccio. La corsa festiva in partenza alle ore 11.30 da Pieve San Giovanni per Poggio al Pino-Castelluccio-Pieve san Giovanni sarà anticipata alle ore 9.30. La corsa feriale in partenza alle ore 11.30 da Pieve San Giovanni per Poggio al Pino-Castelluccio-Pieve San Giovanni sarà posticipata alle ore 12:45. La corsa in partenza alle ore 16.30 da Pieve San Giovanni per Poggio al Pino-Castelluccio-Pieve San Giovanni sarà anticipata alle ore 15.30. La corsa in partenza alle ore 19.30 da Pieve San Giovanni per Poggio al Pino-Castelluccio-Pieve San Giovanni sarà anticipata alle ore 17.30.

Linea VAS

La corsa delle ore 13.20 dalle Scuole Vasari per Terminal, il venerdì e il sabato, sarà anticipata alle 12.50. Per quanto riguarda i servizi extraurbani, la corsa della linea LH5 delle ore 14.50 in partenza da Badia Prataglia per Rimbocchi-Biforco-Bibbiena sarà anticipata alle ore 14:20.La corsa della linea H10 delle ore 13.35 in partenza da Poppi (località Crocina) per Poppi Stazione del venerdì, sarà posticipata alle ore 13.37.

Linea SI393

La corsa della linea SI393 in partenza alle ore 6.25 da Sestino per Badia Tedalda verrà anticipata alle ore 6.15. La corsa in coincidenza da Badia Tedalda per Sansepolcro anticiperà la partenza alle ore 6.52 con arrivo previsto alle ore 7.35 a Sansepolcro Autostazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.