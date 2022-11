Arezzo, il Villaggio Tirolese in piazza Grande dà lavoro a 70 ragazzi

Francesca Muzzi 08 novembre 2022 a

La Città del Natale dà lavoro a 70 ragazzi aretini. Nella sede di Confcommercio, si sono svolte le selezioni per il Villaggio Tirolese (organizzato da Confcommercio) che come ogni anno prenderà posto in piazza Grande. C’erano i diretti protagonisti, cioè gli stessi esercenti del Villaggio Tirolese, a selezionare i ragazzi che si sono presentati in più di 250. Settanta i prescelti che a partire dal 19 di novembre fino al 26 dicembre lavoreranno in piazza Grande. Saranno soprattutto addetti, all’interno delle baite in legno, a somministrare le migliori birre e i piatti tradizionali tirolesi. Ma anche alla vendita di piatti, oggettistica, tessuti, manufatti, statuine legate alla Natività, presepi e mille idee regalo. Sempre in piazza Grande ci saranno anche intagliatori di legno, scultori, ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate dipinte a mano. Alcuni di questi ragazzi hanno già lavorato al Villaggio Tirolese negli anni precedenti e sono stati confermati anche per quest’anno. Per altri invece si tratta della prima esperienza. E il Villaggio Tirolese e non solo sta prendendo vita. Da ieri è cominciato il montaggio delle baite in piazza Grande e quest’anno se ne contano 36. Il Villaggio resterà aperto dal venerdì alla domenica con l’eccezione del ponte dell’Immacolata dove aprirà i battenti dal giovedì. Ma la Città del Natale sta prendendo forma praticamente in ogni parte di Arezzo. Il taglio del nastro si avvicina (19 novembre) e da ieri, per tutta la settimana, cominciano a spuntare le casette di legno anche in piazza Risorgimento e piazza San Jacopo. Quindi, occhio alle modifiche alla circolazione e non solo. Fino a sabato 14 gennaio 2023 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga in via dell'Anfiteatro (tratto compreso tra via della Società Operaia e corso Italia), Corso Italia (entrambi i lati del tratto in corrispondenza di piazza San Jacopo), piazza San Jacopo, via Verdi, piazza Risorgimento, via Madonna del Prato, nel tratto antistante a piazza Risorgimento.

Nell'ambito della zona della manifestazione, sono consentiti il transito e la sosta dei seguenti veicoli: quelli utilizzati per l'allestimento e lo smontaggio delle strutture (muniti di apposito permesso) dal 7 al 18 novembre 2022 nonché dal 9 al 14 gennaio 2023; quelli utilizzati dagli operatori commerciali per l'organizzazione dei banchi e per il rifornimento delle merci (muniti di apposito permesso), nei giorni 17 e 18 novembre 2022 dalle ore 6 alle ore 24, nel periodo dal 19 novembre 2022 al 7 gennaio 2023, nelle fasce orarie 6- 11 e 20- 22 per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di carico scarico, l'8 gennaio 2023 dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 19 fino al termine delle operazioni di carico delle merci. Una grande atmosfera che avvolgerà tutta la città. E sarà proprio in questo abbraccio che una settimana dopo il taglio del nastro, il 27 novembre, prima domenica di Avvento, ci sarà l’insediamento del nuovo vescovo Andrea Migliavacca che percorrerà le strade del centro di Arezzo fino a raggiungere il Duomo. Ma altre attrazioni attendono i turisti che arriveranno ad Arezzo. Prato delle Meraviglie con ruota panoramica e mercatini tradizionali, installazioni luminose, Brick House Art, Villaggio tirolese, Casa di Babbo Natale e molte altre. E tutto questo anche con un occhio al risparmio energetico.

La Fondazione Arezzo Intour sta infatti valutando dove intervenire. Certo è che la Città del Natale, per Arezzo, ha sempre avuto un ottimo ritorno economico. Se infatti le strutture alberghiere durante il ponte di Ognissanti, hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche per il periodo di novembre e dicembre, le previsioni vanno di pari passo con tantissime prenotazioni nelle strutture alberghiere.

Una Città del Natale che prova a superare le presenze dello scorso anno. E per tutti i dettagli, appuntamento giovedì presso la sede della Fondazione Arezzo Intour con il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore al turismo e presidente della stessa Fondazione, Simone Chierici, il direttore della Fondazione Rodolfo Ademollo e Lorenzo Cinatti, direttore della Guido d’Arezzo.



