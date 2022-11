Covid, il sindaco Agnelli: "Ridiamo dignità ai morti per Covid" e Francesco Duranti scrive al Ministro della Salute

Francesca Muzzi 08 novembre 2022 a

a

a

“Ridiamo dignità alle persone morte di Covid”. Lo scrive il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli in un lungo post nel suo profilo social nel quale riporta la circolare ministeriale del gennaio 2021 riguardante il settore funebre, cimiteriale e la cremazione per i defunti positivi al virus: “Nei decessi avvenuti nelle strutture sanitarie - si legge nella circolare - prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio mentre in caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre provvede a posizionare nella bara il defunto riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo in un lenzuolo imbevuto di disinfettante o inserendolo in sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente”. “In buona sostanza - scrive Agnelli - a oggi non è prevista la possibilità nemmeno per i familiari di poter vedere per l'ultima volta i propri cari. Alla luce del quadro sanitario e normativo in evoluzione, auspico e mi attiverò affinché ci sia un veloce intervento del Ministero della Salute che possa rivedere questa circolare”.

Un’iniziativa che è stata subito appoggiata da Francesco Duranti delle Onoranze Funebri Duranti di Castiglion Fibocchi: “Occorre fare un passo indietro - dice - Bisogna ridare decoro a chi muore ed è positivo al virus. E’ giusto che la bara venga subito sigillata per evitare qualsiasi tipo di contagio, perché sappiamo che questa è una malattia contagiosa, ma la persona deceduta non può essere messa in un sacco e prima ancora avvolta in un lenzuolo disinfettato”. “Ormai conosciamo il Covid, siamo tutti vaccinati, sappiamo come trattarlo e soprattutto per rispetto verso il defunto e verso la famiglia bisogna fare un passo indietro e tornare a ridare dignità ai nostri morti”. E Duranti ha anche deciso di scrivere al Ministro della salute, Orazio Schillaci. “Occorre restituire decoro ad un momento così doloroso per i familiari che perdono un loro caro senza nemmeno poterlo salutare per l’ultima volta - scrive Duranti nella sua missiva per il Ministro - Sarebbe un meraviglioso segnale di recupero di un’umanità quasi dimenticata ovunque. Questa mia missiva è per sottoporre alla sua attenzione una situazione veramente dolorosa con la quale mi scontro ormai quotidianamente. Operando nel settore funebre trovo ingiusto quello che ancora ad oggi sta succedendo per i decessi Covid”.

E a seguire il post sul profilo social del sindaco Mario Agnelli, ci sono tantissimi commenti che arrivano fino alle esperienze provate in prima persona. Alcuni raccontano di come hanno dovuto sopportare la morte di un genitore senza prima potergli stare accanto e poi senza nemmeno dargli l’ultimo saluto. “Ho dovuto scegliere in fretta la bara e mi avevano detto di fare in fretta tutto, perché non potevano tenerlo in reparto”.

Una situazione che adesso il sindaco Agnelli, supportato anche dai rappresentanti delle Onoranze funebri prova “nel mio piccolo a tentare di cambiare. Ormai l’emergenza Covid l’abbiamo passata, sappiamo come comportarci - dice il primo cittadino di Castiglion Fiorentino - e dunque occorre fare qualcosa perché i nostri morti per Covid non vengano seppelliti dentro sacchi e coperti di lenzuoli. Ridiamo dignità alla sepoltura. Unico conforto per le famiglie”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.