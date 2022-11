Arezzo, Vestri: "Per il periodo di Natale serve il 20% in più di personale"

Francesca Muzzi 09 novembre 2022 a

a

a

“Serve personale per la Città del Natale. Sia nei ristoranti e sia al Prato che alla Fortezza”. Federico Vestri, presidente dei ristoratori aretini di Confcommercio, è impegnato in questi giorni nella manifestazione che prenderà il via il 19 novembre (presentazione domani) e che durerà fino all’8 di gennaio. Un evento che, come ogni anno, richiama tantissimi turisti e che a loro volta, fa lievitare anche il lavoro di una città intera che si prepara ad accoglierli: “E’ un periodo, questo, sicuramente da sfruttare. Tanto che nei ristoranti serve personale. Si parla di un venti per cento in più rispetto alle settimane normali. Se vogliamo quantificare sono circa 100 - in totale - i camerieri che potrebbero trovare occupazione durante tutto il periodo della Città del Natale”. Anche perché dalle previsioni delle prenotazioni: “Le strutture alberghiere specie nel mese di dicembre e durante i Ponti sono già piene e questo comporta un lavoro extra anche per i ristoranti e per i locali aretini che si ritroveranno ad affrontare ritmi serrati che quasi non avranno soste tra il pranzo e la cena”. Ecco, perché i titolari corrono ai ripari e cercano più personale possibile per coprire tutti i turni. Ma non saranno solo i locali a chiedere più personale. “Anche, per esempio le casine al Prato potrebbero avere bisogno di personale. E’ vero che si tratta di attività private e che dunque ognuno ha i suoi commessi, ma come è già successo negli anni scorsi - continua Vestri - potrebbe esserci la possibilità per qualche lavoratore extra”. E ancora anche in Fortezza dove si stanno organizzando una serie di eventi. Dalla Regina del Ghiaccio col suo trono, agli Elfi con un mercatino-laboratorio. E poi ancora lo Specchio magico, il Bosco incantato e il Villaggio di Natale Lemax meccanico che occuperà una superficie di circa 40 metri quadrati. “Anche queste possono essere opportunità di lavoro per chi vuole. Certo, si tratta di un lavoro a tempo determinato ma potrebbe essere un’opportunità per gli studenti”, conclude Vestri. Intanto, mentre continua l’allestimento dei mercatini della Città del Natale, nella giornata di lunedì scorso 70 ragazzi hanno trovato occupazione al Villaggio Tirolese che come sempre sarà montato in piazza Grande e organizzato da Confcommercio. Mentre domani [TESTO]presso la sede della Fondazione Arezzo Intour saranno svelate tutte le novità della Città del Natale 2022. A farlo ci saranno il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore al turismo e presidente della stessa Fondazione, Simone Chierici, il direttore della Fondazione Rodolfo Ademollo e Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido d’Arezzo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.