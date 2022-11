Arezzo, il consigliere regionale Marco Casucci: "La Pet non funziona dal 25 ottobre"

Francesca Muzzi 09 novembre 2022 a

a

a

“La macchina Pet-Tc in dotazione alla medicina nucleare del San Donato di Arezzo, si è rotta lo scorso 25 ottobre e, nonostante l’intervento da parte dei tecnici per la valutazione del guasto, non è stato possibile procedere alla riparazione poiché una componente si è danneggiata e va sostituita”. L’allarme è stato subito lanciato da Marco Casucci, consigliere regionale della Lega e vice presidente del Consiglio regionale che ha scritto un’interrogazione al presidente Eugenio Giani chiedendo: “se siano a conoscenza - il presidente e la Giunta - del malfunzionamento della Pet/Tc in dotazione presso il reparto di medicina nucleare dell’ospedale San Donato e quali iniziative urgenti abbiano adottato o intendano adottare perché tale fondamentale strumentazione venga prontamente ripristinata e messa nuovamente al servizio dei pazienti”. Casucci nella sua interrogazione spiega anche che cosa significa avere la Pet malfunzionante: “La tomografia ad emissione di positroni, tecnica di diagnostica per immagini, con diverse applicazioni cliniche soprattutto in ambito oncologico, neurologico e cardiologico è una macchina digitale in grado di lavorare meglio e con meno invasività per il paziente”, ricordando anche che: “La medicina nucleare dell’ospedale San Donato di Arezzo è stata una delle prime unità operative ad avere in dotazione questa strumentazione fondamentale in campo oncologico: la prima Pet/Tc donata dal Calcit ed inaugurata nell’ormai lontano 2005 era un vero e proprio fiore all’occhiello per il reparto del San Donato che veniva dotato di un’apparecchiatura unica in tutta l’area sud est della regione ma anche della stessa Toscana”. “Per oltre dieci anni - prosegue il consigliere della Lega - la medicina nucleare aretina ha eseguito esami per l’intero comprensorio Toscana sud est ma con pazienti che venivano anche da fuori regione. Nel gennaio 2021 è stata inaugurata la nuova Pet/Tc grazie alla quale sono state abbattute le liste di attesa dei pazienti oncologici effettuando gli esami più urgenti entro 5-7 giorni dalla richiesta, un aspetto decisamente positivo”. Ma dal 25 di ottobre il macchinario, come sostiene Casucci: “Si è rotto e il pezzo di ricambio non sarebbe disponibile per una serie di motivi tra i quali scarsità di materie prime, interruzione approvvigionamento globale, carenza manodopera ecc. In due settimane di fermo, purtroppo, sono stati rinviati almeno un centinaio di pazienti e tale situazione non appare, ovviamente, più sostenibile visto che liste di attesa dei pazienti oncologici (e non solo) si stanno allungando a dismisura, causando notevoli disagi agli utenti”. E Casucci chiede subito una soluzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.