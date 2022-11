L'Arezzo senza tifosi a Roma con il Montespaccato, direttiva dell'osservatorio. Coppa, a Orvieto la sfida del 7 dicembre

Riccardo Buffetti 11 novembre 2022 a

Sarà l’Orvietana il prossimo avversario dell’Arezzo per i 16esimi della Coppa Italia di Serie D. Gli amaranto dopo aver battuto lo scorso mercoledì la Lupa Frascati per 2-1 (di Bramante e Gaddini le reti) sono stati sorteggiati dalla parte del tabellone contro la compagine che ha eliminato finora rispettivamente Grosseto (turno preliminare), Follonica Gavorrano (1° turno) e il Trestina nei 32esimi. La gara si disputerà ad Orvieto il prossimo 7 dicembre, con l’orario che dovrebbe essere confermato per le 14,30, ma potrebbe subire eventuali variazioni. La vincente affronterà l’11 gennaio 2023 negli ottavi della competizione una fra Pineto e Tolentino. “Vogliamo arrivare in fondo e vincere la Coppa - con queste parole nel post partita contro la Lupa Frascati aveva esordito Mattia Gaddini, tornato al gol dopo il recente infortunio - La cosa più importante era passare il turno, in una partita da vincere che contava quanto fare tre punti in campionato. Sono contento anche per esser tornato in campo e per la rete segnata ovviamente. A livello personale, ho avuto sensazioni positive: ho giocato oltre 60 minuti e adesso proseguirò con l’allenamento per farmi trovare al massimo della forma anche in campionato”. Sul terreno di gioco, che anche domenica vedrà un sintetico: “Siamo una squadra forte, non credo che giocare due partite in un campo in sintetico possa penalizzarci”.

Nel prossimo fine settimana, infatti, l’Arezzo affronterà per l’undicesima giornata del campionato di Serie D, il Montespaccato in trasferta. Per l’occasione, l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del ministero dell’interno, ha deliberato lo stop alla vendita dei biglietti per la tifoseria dell’Arezzo in vista della prossima gara per i fatti accaduti dopo l’impegno casalingo contro il Livorno. Per cui, in un incontro importante non solo ai fini della classifica, i supporter amaranto non potranno andare a Roma a seguire la squadra, che nel frattempo si è allenata ieri e svolgerà nel pomeriggio un’altra seduta singola prima della rifinitura di domani mattina.

Attraverso i propri canali, la società ha comunicato che nella giornata di ieri il centrale difensivo Giacomo Risaliti è stato operato al ginocchio dal responsabile medico del Cavallino presso il centro chirurgico Toscano di Arezzo. L’intervento - si legge - è perfettamente riuscito ed ha permesso di risolvere la rottura del menisco mediale del giocatore, che settimana prossima inizierà la riabilitazione. I tempi di recupero previsti si stimano in quattro-cinque settimane.

